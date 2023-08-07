數位基建加速 投資新浪潮現

因新冠疫情爆發，加快現代化數位基建如資料中心、智慧電塔、5G基地台的需求，不斷出現新投資機會。據產業研究機構Precedence Research報告，2021年全球5G基礎設施市場規模估為58.2億美元，預計到2030年將達985.7億美元左右，其中在2022年至2030年將以36.94％的複合年增長率增長。

匯豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷指出，隨著新冠疫情及網路設施發展推進下，讓人們對於網際網路的依賴性日增，全球政府也已體認到必須大力投資數位基建才能保持其自身競爭優勢。因此，相較於傳統基建，新基建項目市場化特色更加明顯，新基建的重點將集中於與數位基礎建設的相關服務，像是5G、大數據中心、人工智慧、雲計算以及網絡安全等都包含在內，預計這些產業都將受益。

劉柏廷表示，其中隨著5G需求持續提升，推展5G服務需要建置更大規模的無線電基站和小型基站網絡，以支援超高速數據傳輸及全面覆蓋。加上，5G中使用的無線電波可以在傳輸距離大大縮短的情況下傳輸更多數據，這也意味著信號發射器需要建置得更為密集方可確保覆蓋的全面性，而所需的光纖電纜、蜂窩塔及小型蜂窩格也將較傳輸距離更遠的4G網絡要多。因此，預估小型基地台數量的提升將相對有效地帶動增加5G使用者的人數。

法人強調，除了預估2023年5G的使用量將翻倍增長外，同時至2028年主要成熟國家的使用率更將高達92％，從而帶動產業應用相關的電信塔商可望受惠5G需求爆發商機。預期相關電信塔商企業獲利除有望進一步走高外，亦可提供更具吸引力的配息率，因此不失為追求固定收益的投資人或可留意的布局資產。

群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵表示，其實地產的基礎建設股也值得留意。美國基礎建設概念股中，Prologis （PLD US），是全球最大工業房地產投資信託公司，投資標的為物流相關物業，從事工業配送物業的持有、開發、管理和租賃，包括港口、機場和高速公路設施。

道瓊美國地產指數前三大成分股分別為普洛斯公司、美國電塔公司、皇冠城堡，皆為美國最大倉儲物流中心，美國最大的電塔公司，及全球最大的資料中心。網路消費及零售蓬勃發展之下，商品庫存管理大幅提升倉儲物流中心的需求；普及5G網路需求之下，電信業者增設基地台需求提升；元宇宙議題發燒，技術、平台資料中心不可或缺，偏科技型年獲利成長上修之下，相關REITs價格成長空間可期。