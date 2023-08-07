技術面長期偏多 台股低接好時機

信評機構惠譽（Fitch）將美國債信評等調降至AA+，使十年期美債殖利率走揚，壓抑股市表現，市場等待非農就業數據，觀望氛圍濃厚。台股目前進入波段修正階段，技術面長期仍偏多，族群輪動讓多頭走勢更健康，可留意逢低布局機會。

日盛上選基金研究團隊指出，由於惠譽本次調降理由較為溫和且美經濟處於成長復甦，影響較為緩和。上周公佈的台灣製造業PMI來到46.1，而其中新增訂單則是今年以來震盪上行，最新數字來到48.1為今年以來第三高。此外，根據市場預估，下半年的終端硬體市場包括手機、PC ，以及伺服器和存儲器銷量增速在去年低基期支撐下，也將逐季回穩。綜合前述，下半年庫存的影響將降低，產業重點則落在訂單需求的復甦是否具有延續性。盤面焦點可聚焦下半年營運展望成長族群。

日盛上選基金研究團隊表示，指數短期可能進入整理，然大盤長線看法仍偏樂觀。美系CSP業者於近期法說會上皆表示將擴增AI伺服器之資本支出，2023-25年AI伺服器需求預期將持續攀升，雖然AI相關族群短線乖離過大，市場浮額較多，股價進入修正整理，AI Server仍為下半年較有機會優於預期的產業。金融、面板、記憶體、不鏽鋼等族群，亦可同步關注。

台新台灣中小基金經理人沈建宏則表示，惠譽意外調降美國信評，造成美股連兩個交易日重挫，不過，預期對股市影響應屬短期，中長期仍要看基本面。在AI狂潮帶動下，下半年加權指數持續走高，但台股因在5月至7月已明顯上漲，8月開始將面臨產業基本面與財報檢驗，因此預期8月將是震盪整理的格局。

不過，沈建宏表示，就中長線來看，第三季進入美歐電子產品備貨期，iPhone訂單季增可望高達50％至70％，帶動整體電子業營收季增20％，傳產業預估九月份庫存亦可調整完畢，法人預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，2024年獲利可望回雙位數成長，建議利用台股短線大幅修正時分批布局。