主動式基金帶勁 8成打趴ETF

台股指數今年來上漲21.27％，台股基金表現更加亮眼。法人觀察，據晨星資料統計，至7月底台股ETF平均報酬率為29.2％，而主動式台股基金表現更佳，188檔平均達41.88％，為指數漲幅的2倍，更有逾8成、約153檔報酬率超越台股ETF。

儘管近一個月來部分個股出現獲利了結賣壓，導致台股呈現高檔震盪走勢，加上美債降評等事件影響，市場熱錢趁勢調節持股，不過，多數投資人仍看好台灣經濟下半年將有轉機題材，及台股基金中長期帶來的超額回報機會，逢回分批進場卡位。

從國內最大基金交易平台－基富通官網的熱搜基金榜顯示，自去年推出「我愛台股0手續費」活動以來，台股基金一直占據半壁江山。定期定額前10大熱搜中，有六檔為台股基金；而單筆熱搜前10大中，也有四檔為台股基金。

法人指出，投資主動式台股基金具備三大優勢：一是創造α，不管是短、中、長期的報酬率都遠遠超越指數漲幅。截至7月底，近一年、近二年、近三年、近五年、近10年與近20年的平均報酬率分別為34.73％、12.93％、59.67％、100.65％、249.18％與620.56％，同期間指數漲跌各為14.3％、-0.59％、35.38％、55.06％、111.46％與222.38％。

第二是風險分散，一檔台股基金通常持有30～50支個股，避免雞蛋放在同一個籃子裡，而且經理人隨著追蹤市況、調整投資組合，操作上也較ETF靈活，幫助多數的投資人省去研究個別公司財報、籌碼變化、消息面的困擾。

第三是輕鬆布局全球，台灣在全球製造業中扮演舉足輕重的角色，是全球科技產業的縮影，因此投資不必捨近求遠，台股基金即可做為投資全球股市的跳板，省時、省麻煩也省成本。

針對台股後市，日盛MIT主流基金研究團隊指出，短期指數進入區間整理，大盤長線看法仍偏樂觀，因此現階段將運用換股操作、增加布局標的以分散風險，降低投組面對市場的波動風險。拉長時間觀察，AI供應鏈有較佳的訂單能見度及基本面支撐，目前靜待美CPU等大廠法說會可望繳出較佳財報與財測數據，將有助供應鏈股價正向表現。