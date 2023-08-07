AI降溫? 法人：供應鏈漲多修正

歷經7月瘋AI後，部分廠商意外下調年度展望或處分自家子公司股票，造成市場擔心AI相關個股過熱，法人表示，AI主要出貨始於今年第三季，市場對於少數財報不如預期造成的下跌實屬短線漲多回檔，靜待8月AI大廠的財報展望與雲端大廠的伺服器建置需求所帶來的催化劑。

由於「NVIDIA SIGGRAPH 2023」在6日至10日洛杉磯會議中心舉行，輝達執行長黃仁勳將在台灣時間7日晚間11點親自出席發表主題演講，使AI概念股起死回生，法人表示，這些屬於短線訊息。由於AI應用正持續擴大，AI具長線趨勢，據研究資料顯示，目前已有部分公司將GPT相關功能添加至服務當中，用以強化客戶參與度及用戶體驗，隨著軟體技術的改善、升級，該領域未來潛力及機會有望被快速帶動。

路博邁說，供應鏈之外，目前還看到以5G為應用的潔淨能源產業，受惠於政府頒布的再生能源條例與美國的汽車排放條例等，充電樁、加氫站與碳交易相關產業，可藉由AI休息的情況下再吸引資金進場。在全球復甦、升息尾聲已成定局的條件下，加上下半年傳統消費旺季推升傳統產業進行補庫存的動作，股價固有回檔下跌，都可以適時布局增加資金應用效率。

路博邁表示，美國將在拜登基礎建設法案中提撥約420億美元，以推動全美高速網路計畫，此計畫將加速推廣寬頻網路肌腱，其中5G設備-FWA (Fixed Wireless Access)因具有快速部署、維護成本低等優勢使得各家主要電信業者如Verizon、AT&T與T-Mobile將全力發展FWA作為替代有線網路的解決方案。因此，台灣的網通業者、光通訊產廠商與5G晶片業者有望因此計畫的設備出貨增加而受益。