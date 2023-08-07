行銷利器 AI新科技基金有戲

臉書母公司Meta以AI精準投放廣告讓業務鹹魚翻生。投信法人表示，Meta第二季財報與財測雙雙優於預期，最大亮點即廣告收入大幅成長12％，由於蘋果2021年修改隱私權政策，導致Meta損失100億美元廣告收入，如今靠AI有效鎖定廣告投放目標，預料精準行銷的數位廣告，將成為下一個重要的廣告戰場。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，根據統計，去年數位廣告市場規模為5,675億美元，隨著每年全球廣告支出不斷增加，估計至2026年，全球廣告金額將達到8,358億美元，年增長率9.9％、將近1成之多，且若能善用數位雲端服務加上AI輔助，能使廣告媒體投放更精準，因此握有數位雲端相關業者，日趨成為廣告喜愛的投放平台。

楊博翔指出，近年企業營運潮流由全球化轉向去全球化，整體生產成本相較全球化時代提高，且全球處於高利率環境，加上大國之間競逐減稅的難度加大，企業必須積極地過AI技術來進一步優化營運成本，除了營運的使用外，透過AI做到廣告精準行銷、數位廣告投放等，將是社群平台、數位雲端，甚至企業廣告投放的新一波AI人工智慧的重點運用。

身處在AI黃金十年發展浪潮初期，除了布局海外股票科技類股的AI新科技基金之外，富蘭克林華美投信認為，台股科技型基金也是一大亮眼；建議積極型投資人多元配置，全面掌握AI供應鏈，收穫長線投資報酬，並建議以分批布局方式作為資產配置，收穫長線投資績效並分散風險。

投信法人表示，為了趕上這波數位轉型趨勢，相關廠商必須透過強化基礎建設來配合，故有利於伺服器相關的資料中心建置持續成長，雖然雲端固定成本佔比較高，不過只要在初期投資到位後，未來幾年營收的快速成長將明顯的反映在營利率與獲利上；總體而言，雲端業者將逐漸擺脫「燒錢時代」而進入「豐收期」。

相對於AI硬體大廠NVIDIA而言，同樣受惠於AI技術的雲端軟體商，價值面明顯便宜許多，且雲端軟體商對比歷史企業價值倍數（EV/EBITDA）均值而言仍低，預料在第二波AI題材多頭行情來臨時，雲端廠商將展開新一波上漲行情，建議投資人不妨逢低布局相關資產，以搭上未來AI長線題材。