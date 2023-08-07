不畏美債降評 這檔ETF單周爆量108萬張

受到信評機構惠譽8月2日調降美債3A信評至AA+的事件衝擊，台灣加權指數跌落萬七關卡。不過，ETF市場倒是交投熱絡，尤其「新國民ETF」國泰永續高股息ETF因公告8月預估配息為0.35元，金額創下歷史新高，年化配息率超過6.6％的帶動下，吸引買盤回流搶進，單周爆出史上最大五日成交量，合計達108萬張，成為全台股交易量能最大的個股之一。

截至8月4日，依據台灣集中保管結算所資料，國泰永續高股息ETF單周受益人數成長超過14,000人，國泰投信指出，這顯示抱股及新買進參與除息者眾，總受益人數亦來到103.6萬人，逼近上市以來新高，仍為國內唯一超過百萬投資人的ETF。同時，在除息議題投資人資金回流下，國泰永續高股息ETF規模亦來到新台幣2,103億元。

國泰投信ETF研究團隊指出，高股息ETF一般具有定期除息的機制，其實就很像是在為投資人做了適度的「停利」，將基金營運表現回饋給投資人，因此投資人應更關注手中的高股息ETF其長期投資邏輯是否改變，績效及配息表現是否穩健，若仍符合自身設定之存股條件，則仍可續抱，以參與參與長期穩健領息取代出場，並伴隨市場長期成長。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑則指出，高股息ETF雖為台股市場目前的顯學，惟關注台股投資的同時，「更應同時重視配置」，主因投資學理論說明，將不同資產類別的工具納入投資組合，可有效降低投組波動度，提高風險報酬比。

目前全球股、債市處於不同位階，近期美國長天期公債殖利率大幅上彈，以彭博20年期(以上)美國公債指數為例，殖利率已突破4.4％，其最新百元交易價格為72.6元，較近10年平均交易價格106.6元，有47％的差價空間，顯示目前債市亦具投資價值。

國泰投信建議，投資人在定期定額投資國泰永續高股息ETF作為核心資產的同時，也可將高品質、較抗波動的美國長天期公債加入資產配置，如國泰20年美債ETF則可組成優質的股債配組合，有效分散風險。此外，回顧2009年6月歷史經驗，當美債殖利率突破3.8％以上後，進場投資長天期美債往往有不錯回報，持有1年、2年、3年含息報酬率分別可達14.1％、17.0％、61.0％。

國泰投信也提醒投資人，在投資債券ETF時也要注意「溢價」情況，亦即投資人買入的價格，可能會高於基金實際淨值，一般ETF的折溢價在1％以內尚為合理範圍，投資人可挑選較無溢價風險的ETF進行買進，避免買在過高溢價，否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。

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