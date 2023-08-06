利率飆高 私人債務吸睛

飆高的利率環境，國人選擇美元優利定存，私人銀行客戶選的則是投資「私人債務」（private debt）商品。國際調研機構Research Insights統計，另類資產項目之一的私人債務，2023年第二季籌集712億美元，為交易疲軟半年之後，首度回歸長期增長趨勢，私銀主管認為，「黃金時刻正要到來！」，尤其私人債務的浮動利率結構，可以保護投資人免受基準利率上升的影響，與其他另類資產類別相比，也有更好的風險調整回報。

Preqin調研團隊亦以地區／市場進一步分析私人債務部位，向來是最大市場北美地區，23年第二季募集364億美元，高於23年第一季266億美元；歐洲也出現類似增長，第二季籌集338億美元，高於第一季49億美元；亞洲市場也出現反彈，23年第二季9億美元，高於23年第一季2億美元。這些資金都是用於私人債務部位的調度或夾層債權應用。

另類資產的商品提供限於私人銀行財富管理，或非金融機構的資產管理公司、金融科技業者，美國活躍度遠大於亞太區、台灣等。美國投資委員會（AIC）立場實際上是支持私人債務工具。

AIC指出，私人債務最重要的特徵之一是能夠反週期提供信貸，「能為所有人帶來經濟利益」，隨著其他貸款人的退縮，私人債務可以透過繼續提供資本來提供穩定性，例如SVB地區銀行危機的動盪，私人債務工具的重要性更受關注，可以補充傳統銀行業務的雨天收傘，擴大需要資金者的資本獲取管道。