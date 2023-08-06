財管喊進美債 看好美日股市

多家銀行財富管理部門陸續公布下半年投資建議，其中對於債市布局方向均有相同看法，主要是因看好明年將有降息空間，預期殖利率有望提前反應下，建議把握殖利率高檔震盪契機布建美元債券部位；股市方面，多數銀行看好美、日股市表現，也有銀行建議把握科技股拉回時候的投資機會。

今年上半年國銀財富管理業績多靠債市支撐成長態勢，也預期下半年將維持此一趨勢。玉山銀指出，上半年財管業務主要由保險及海外債券業務驅動，因市場預期美國升息循環進入尾聲且通膨減緩，有利於債券投資；並持續透過資產傳承及保障強化等訴求，協助顧客規劃保險產品作為核心資產配置，因而帶動整體財管業務較去年成長。

展望下半年，基金投資上，玉山銀建議，可適時加碼展望趨正向的美國、日本、新興亞洲、拉美及科技等風險性資產，並搭配新興市場債或非投資等級債進行資產配置；海外債券方面，著眼現行高利率環境及整體市場氛圍，建議以投資等級債券為主。

國泰世華銀行表示，歷史經驗顯示美公債殖利率往往在升息屆頂前見高，偏好固定息收，以及有開拓現金流需求的投資人，不妨把握升息尾聲布建美債，除逢高鎖利外，隨通膨進一步放緩，2024年或有降息機會，屆時美債不排除還有資本利得空間。

台新銀行認為，美聯準會升息進入尾聲，下半年景氣與企業獲利從底部復甦，有望延續上半年多頭行情，而利率趨勢有利於債券表現，建議有投資需求的客戶可透過美元計價之全球股或美股基金參與股市機會，或是以長天期投資等級海外債券累積配息，同時享有潛在資本利得機會。

中信銀建議，美國升息循環進入尾聲，美元利率雖處高原期，但匯率也因此受壓抑，因此配置邏輯為息收增益而非賺取匯差。有金流需求者可趁利率高原期進行鎖利，加速建置優質固定收益產品，如優利定存、投資級海外債或投資級複合債基金。

凱基銀行強調，隨這波升息週期已近尾聲，對美股評價有撐，預估大盤下半年將呈現震盪向上格局，建議把握成長優於價值、防禦優於循環、大型優於小型三大主軸。另外，近期日股漲勢突破33年新高，短期仍可期待。針對下半年投資市場展望，凱基銀行整體推薦投資策略有二大重點，股市方面，建議首選美國和日本兩大地區，並以成長和大型股為主，債市部分，建議選擇中長天期公債與高評等投資級債。