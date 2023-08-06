12檔台股ETF將除息 殖利率全都露

ETF除息旺季到！8月將除息的台股ETF，共計有12檔，以季配型產品占多數，共計有6檔，並有4檔半年配、1檔雙月配與1檔月月配。法人觀察，此波配息產品類型上很多元，可劃分為市值型、高息型、產業型與高價型。在市值型台股ETF方面，就單次殖利率來看，以台灣第一檔低碳龍頭ETF-00923群益台灣ESG低碳50近3.39％表現最佳，換算下來年化殖利率近6.8％。

至於高息型以本次配息0.6元、單次配息率4.51％的富邦特選高股息30最高；產業型以兆豐台灣晶圓製造的單次殖利率4.11％居第一，而高價型僅有中信小資高價30一檔產品，單次殖利率近1.82％亦是不俗。本月台股ETF除息時間大多數落在8月16日，若想參加當次配息的投資人可多加留意相關時程。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，全球減碳趨勢明確，台灣也積極與國際接軌，碳權交易所即將成立，持續朝2050年凈零排放目標前進，凈零排放趨勢將對台灣企業的營運模式與獲利帶來影響，未來在ESG永續經營能力越好的企業，也將越能吸引市場資金目光，再者，因ESG管理得當的優良企業也大多具有營運風險較低的特性，面對市場環境有巨大改變之際，也能具有較佳的抵禦能力，因此，在台股投資上，結合碳金龍頭，能兼顧永續經營與企業獲利的企業，更將是未來市場聚焦重點，建議投資人不妨善用成分股結合碳金龍頭、ESG評分高且碳密度低的群益台灣ESG低碳50ETF來布局，搶搭碳金商機。

永豐投信指出，受限於台灣上市櫃公司本身以科技產業居多，投資人及大多ETF在配置上都會集中在電子產業，導致股市輪動之際容易造成手上的資產大幅波動，因此選擇投資標的的同時應搭配產業的配置，注意產業分散性才能賺股息兼顧價差。