波動較小 台股基金逢低布局

台股8月一開始行情就波濤洶湧，嚇壞了一堆投資人，台股後市該怎麼看？市場法人表示，台股雖然基本面佳，但不免還是受國際局勢影響，台股基金波動較個股低，台股現階段投資布局難度提高很多，建議在風險機會並存下，投資人以台股基金介入為宜。

群益投信表示，隨著第二季財報陸續發布，先前跟漲AI的電子可能遭受檢驗，台股近期法人態度保守，資金偏向減碼，指數短線有較可能整理；資金面尚屬於正向輪動，比如低基期電子或籌碼乾淨、營運可能有轉機的傳產有資金流入。之前熱度相對高的AI半導體族群成為提款的對象，不過在這一波整理結束後，股市仍有機會朝多頭發展，中長期來看，台股多頭趨勢不變，第四季在GDP往上、總統選舉紅利、2024作夢行情推升下可望走出震盪區間，投資人可逢低趁機分批布局。

群益長安基金經理人王耀龍表示，若台股能在8月～9月守穩16,500～16,600形成橫盤整理，將有機會複製今年上半年台股行情。短線上，部分AI伺服器題材評價都已經太高，獲利了結賣壓出現，資金可望轉往AI伺服器外溢受惠題材的類股，資金輪動快速。不過，在多頭信心加持下，指數仍可望高檔震盪，個股仍有各自表現的機會，目前仍以選股為主。目前看好 AI server概念股、伺服器組裝、機殼、散熱、電源供應器、PCB、航太、軍工、飯店、COWOS、電子紙、面板、網通等相關類股。

統一全天候基金經理人林世彬表示，近期面對景氣與財報測試，台股出現較大震盪，但景氣及企業營運都已至谷底，以長期策略來說，逢低進場仍是適宜。接下來市場觀察重點將轉向終端需求及經濟成長，對於利率、庫存、通膨與基期四大關鍵因素，明年展望皆偏向樂觀，使下半年台股有望提前反應並震盪向上。

林世彬表示，AI長線成長趨勢確立，帶動高階晶片及伺服器需求，不只推升產品出貨量，平均單價也大幅提升，使取得先機的相關企業獲利將呈現正向成長。在AI伺服器運算能力提升的背景下，散熱需求也出現增溫，新散熱技術比重提高，更有助企業毛利提升，進一步使營收及獲利成長。