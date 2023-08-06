組合平衡型基金 抗震利器

全球主要央行持續升息以對抗通膨，市場擔憂的美國經濟衰退、信貸緊縮並沒未如預期發生，而人工智能則引領股市多頭，在投資價值有望逐步浮現下，投信法人建議，可透過組合平衡型或多元資產相關基金，藉由股債等方式降低風險、拉高收益。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，更多跡象顯示通膨即將放緩，市場逐漸習慣高利率，因此在消費端依舊暢旺且房市也出現觸底反彈跡象，可透過組合平衡型基金，達多元化抗震。藉由配置實現多元化抗震布局策略。

鋒裕匯理投信表示，面對科技革命、人口與社會轉型、經濟蛻變、環境挑戰等巨型趨勢變革帶來的創新投資潛力，投資人可鎖定創新趨勢多重資產基金，聚焦創建新市場，或以創新解決方案改造市場，挑戰市場規則的大型企業。近期市場與總體經濟走勢，相當有利Industry（工業4.0)）、Digital Economy（數位經濟）、Earth（地球永續）、Advanced Med（醫療科技）四大產業類別的投資前景，此刻正是積極投資的好時機。

創新趨勢產業EPS成長與長期報酬率展望佳，以MSCI世界指數為例，2024年資訊科技（16.2％）、醫療保健（10.7％）、工業（10.4％）EPS成長皆相對突出，資訊科技與醫療保健產業亦兼具優異的長期獲利成長（173.56％、139.63％，10年EPS成長率）。創新趨勢產業料將是從全球變革潮中掌握獲利的優質標的。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇說，下半年市場仍面臨經濟下滑、通膨等多種不確定性因素，對投資人來說，「可轉債」多了轉換的權利，股價上漲時可享受可轉債選擇權價值的提升，使可轉債價格一同上漲；股價下跌時則可固定領息，並當作債券放著至到期，只要公司未違約，到期時可拿回本金。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，下半年持續看好美台成長股第三季的表現。統計2013至2022過去十年，歷年第三季美股股價指數表現，除了2015年歷經大陸811匯改、以及2022年聯準會啟動升息循環，美股呈現下跌外，其餘季度皆呈現上漲走勢。即使目前美股仍處於升息循環，且市場擔憂科技股估值偏高，但基本面強勁支撐下，未來成長空間仍可期，科技類股後市不看淡。