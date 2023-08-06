狂漲18％ 電動車基金績效旺

電動車銷量持續增加之下，也順勢帶動相關供應鏈表現，包括上游晶片、電池、碳化矽功率元件等營運與股價，觀察近期投信發行之主動式電動車基金表現，近三月平均漲幅近17.7％，表現亮眼，其中又以群益智慧聯網電動車基金、合庫AI電動車及車聯網創新基金表現最佳，漲幅都超過2成，投資人可多加留意。

根據統計數據，今年5月全球電動車銷量月增至105.7萬輛，市占率近16％，當中最熱銷的車型仍是特斯拉的Model Y，而前十大熱銷車型中，比亞迪就占了5席，總銷量再度超過20萬輛，可說是藉由多款車型穩坐銷量王，從數據資料也可觀察出，全球電動車市場仍由美國與大陸電動車所主導。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，受惠於電動車銷售改善，也帶動汽車與零組件供應鏈上漲。後市來看，從政策面觀察，除了各主要國家持續推動棄油轉電政策，包括明訂油車禁售時程、擴大安裝電動車充電設施、推動產業輔導計畫等等外，就中美兩大電動車主要消費區域而言，取得美國IRA補貼車款，亦有助帶動電動車出貨成長性延續，大陸方面也宣布明後年新能源車免徵購置稅鼓勵消費者，也可望進一步帶動電動車銷售，促進汽車電動化升級腳步。

洪玉婷進一步指出，從產品面來看，電動車也迎來新產品週期，包括特斯拉低價車款即將量產搶市，大陸造車新勢力廠商也有新款車型陸續上市，當中也不乏新技術應用，例如電池續航力與安全性的提升與智能化功能之優化等等，不僅有助帶動相關供應鏈發展與表現，亦可刺激銷量。

此外，大陸供應鏈陸續於美國設廠，降低無法取得美國市場的擔憂，供應鏈的報價逐漸走穩。整體來看，電動車產業成長性仍看好，投資布局方面，包括整車組裝、電池、車用晶片、充電樁、先進駕駛輔助系統等皆可持續關注。