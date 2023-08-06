可轉債近股似債 跟漲抗跌利器

美債殖利率曲線倒掛惡化，創下近20年來最大幅度。中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出，雖然美債殖利率曲線倒掛不久可能發生經濟衰退，但因「可轉債」近股似債的特性，能掌握景氣反轉契機，報酬表現可圈可點。

過去20年，曾出現四次美債殖利率曲線倒掛，若以倒掛發生進場一年及兩年後的可轉債指數平均報酬分別為19.7％、39.7％。楊士醇認為，面對市場不確定，「可轉債」能在股跟債之間靈活轉換，投資機會儼然浮現。

楊士醇指出，「可轉債」是可轉換公司債（CB）簡稱，也就是「可轉成股票的債券」，不僅具有股票的獲利優勢，也具有債券的抗跌特性。「可轉債」賦予投資人將債券轉換成普通股股票的權利，轉換價格和轉換期間在發行前就會確定，一般來說，當股價高於轉換價格時，投資人可以將債券用約定價格轉換成股票，以獲取更高的報酬。

反之，倘若股價低於轉換價格時，投資人可以繼續持有至可轉債到期，公司會依發行條件償還本金與補償利息。

由於超過90％的可轉債到期年期在五年以內，也因為到期年期短，受利率風險影響較低。另當符合可轉換條件下轉換為股票，能參與股票成長性。

楊士醇進一步提到，接下來的投資環境應該是風險與機會並存，觀察目前主要國家總經數據，不排除景氣可能進入衰退，明年重新步入復甦。依照過去景氣循環期間各類資產配置經驗，可轉債與投資等級債在衰退期會有表現機會，而可轉債與股票則是在復甦期較會上漲，這些都是下半年，甚至明年都值得注意的資產。

在這樣的時點看好可轉債，楊士醇說，就是看重跟漲抗跌的特色，因具有轉換成股票的權利，所以當股價愈高時，可轉債價格將隨股價上揚，而股價低時因具債息，相對抗跌，具有債券下檔保護機制。

至於為何要以多重資產基金的方式投資全球可轉換債券，楊士醇說，多重資產的好處就是可以讓收益來源變得多元，投資等級債、可轉債、股票都有配息，資本利得也會配給投資人，中國信託成長轉機多重資產基金有月配息級別，滿足投資人每月都可以有穩定的現金流收入。