投資00878應見好就收？法人這樣建議

百萬投資人注意！目前全台人氣最旺的ETF，也就是擁有破百萬受益人的國泰永續高股息ETF（00878）周二（8/1）公布最新季配數字達0.35元，創掛牌以來新高。00878 為季配息，此次每單位預估配0.35 元，單次殖利率用1日收盤價計算為1.6%，年化殖利率6.4%。

00878實際配發金額將於8/14公告，除息交易日訂於8/16，最晚只要在8/15前持有或買進，皆可參與本次配息。

00878後發先至，儘管在2020年才加入市場，但目前已經是人氣最旺ETF，截至7月底受益人人數突破102萬人。有趣的是，00878的主要持股，包括緯創、華碩、廣達、光寶科、英業達等，都是目前市場上最夯的AI題材概念股，在存股變飆股的狂潮下，00878資本利得驚人，也因此繳出史上最高單季配息。

00878為季配息，此次每單位預估配0.35元，單次殖利率用昨天收盤價計算為1.6%，年化殖利率約6.4%。

00878存股變飆股 年化報酬率上看6.4%

值得注意的是，00878上一次是在5月17日除息，在AI概念股狂飆推波助瀾下，達成3日內即在盤中完成填息的歷史，並於7月屢創掛牌新高價，於7/28收盤價來到歷史新高22.45元。不過，由於近日AI概念股出現回檔，此次發放0.35元股利後需要多少天才能填息值得關注。

觀察00878追蹤指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，截至7/28，近3年指數含息報酬指數達85.4%，勝過大盤總報酬59.5%（2020/7/20~2023/7/28），百萬投資人在存股領息、永續共好之餘，也賺取了優於大盤的報酬。

國泰投信說明，00878能受到市場青睞，主因是其核心選股理念，不僅對殖利率有要求，同時也包含ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等標準，提供投資人長期較安全、波動度小的投資選擇。

在00878的指數規則下，成份股的權重分配較均衡，能抵禦產業波動的風險，適合投資人長抱投資。若逢此波除息前布局00878，隨美國聯準會升息循環進入尾聲，有助於台股延續多頭格局，投資人有機會息收、價差兩頭賺。

投資00878應見好就收？法人建議：部分獲利了結、配息再投入

不過，在AI概念股股價出現回檔時，可能也有許多投資人浮現是否該見好就收的想法，法人建議，ETF訴求的是價格便宜，也因為每次投入的金額不多，一定要有耐心的紀律投資，長期下來才能逐步累積、收穫資產的成長。

近期高股息ETF股價創高，若想獲利了結，建議可考慮將資金轉向，比如手上有50張，可用一半或30張左右來做調節，將資金轉向為定期定額00878，將配息再投入，不但能享有複利效果，也不會有錯過未來行情的風險。

另一方面，國泰台灣5G+ETF（00881）與國泰股利精選30 ETF（00701）也在周二公布配息，分別擬配發0.46元與0.2元股利，實際配發金額將於8/14公告，除息交易日則訂於8/16，也就是說最晚只要在8/15前持有或買進，皆可參與本次配息。

（林韋伶）

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