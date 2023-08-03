歐美續升息 美非投資級債展望樂觀

歐美央行如預期升息1碼，日本央行上周也宣布調整殖利率曲線（YCC）控制政策，各成熟國家紛透過貨幣政策控制通膨後，法人表示，看好全球優質債券，對美國非投資等級債的中期展望，則是謹慎樂觀。

法盛投資者洞察中心日前對30多位分析師進行年中調查，對於債券後市看法，有近一半的受訪分析師美國公債殖利率將落在3.5％～4％，另也有逾4成受訪者認為利率將走低；56％受訪分析師認為到今年年底，長債的表現將優於短債。

富達國際指出，歐美成熟國家升息以及日本央行調整YCC政策，並未帶給市場太大的震撼，對於投資看法依然推持謹慎，目前依然看好全球優質債券，另關注美國非投資等級債的投資價值，對該債的中長展望抱持審慎樂觀。對美國非投資等級債中期展望審慎樂觀，富達國際認為，主要基於五大理由，一是美國非投資等級債收益率處於歷史上緣；二是收益率高於股利率，比起股市，風險調整後報酬較具吸引力；三是擁有強勁信用基本面可以抵禦經濟趨緩壓力；四是整體債信品質改善，可承壓略為上揚之違約率；五是兼具防禦與成長的特性，是經濟復甦時率先反彈的資產類別。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，美國經濟數據表現好壞參半，預期Fed升息走入倒數階段，升息將進入尾聲，一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段，有利非投資等級債券的表現，目前也看好優質非投資等級債券。

李怡慧強調，預期第三季再融資活動將轉為清淡，但發行人或等待9月至第四季回歸，為2025年進行再融資，債券操作上，鎖定新發債（IPO/New Issue），集中在B級別，關注公司EBITDA，關注公司明年有機會被買回的券種；產業上看好汽車、能源及具穩定現金流的電信及醫療保健產業，但建議避開消費產業及高槓桿發行人。