軟著陸有挑戰 法人：多元布局債券

今年下半年，投資環境依舊複雜且充滿變數，要實現「軟著陸」仍面臨著挑戰，法人表示，目前詭譎多變的市場，資產配置需要多元化，即使布局債券也應多元。

晨星基金表示，全球通貨膨脹的壓力正在消退，但達成通貨膨脹目標值的過程將是漫長的，尤其有許多國家目前仍存在通貨膨脹問題。然而經濟成長相對強勁，市場對於這是否僅僅是貨幣政策時間落後、經濟活動刺激程度或環境變化存有疑問。由於中央銀行對持續的核心通貨膨脹壓力持懷疑態度，對於要實現「軟著陸」，目前依然面臨著挑戰。因此，面對核心通貨膨脹的黏著性，及對各地區和全球經濟是軟著陸還是硬著陸的不確定性，建議資產配置需要多元化。

根據歷史資料顯示，統計自2003年以來至2022年底，若單純投資全球股票，平均年化報酬率達8％之多，但波動度高達15.6％，若同期間僅投資全球債券，平均年化報酬率則只有2.7％，若能採取股債配置策略，同期的平均年化報酬率可以明顯提升至6.2％，且波動度相較股市大幅降低至9.8％。

保德信指出，同時持有股票、債券、REITs等不同資產，所投資的標的能符合各國ESG政策，不但能搭上政策利多、長線成長趨勢等優勢，若能將其納入投資組合，更有利於資產的成長性與低波動風險控制。

不只是資產配置法人建議多元布局，即使對於債券投資，法人同樣建議多元配置。

聯博投信分析，因升息近尾聲，現階段各類債券無論從殖利率或價格上漲潛力來看都有值得布局的理由，因各類債種表現往往會輪動，若能多元布局將更添投資勝率。

舉例來說，在經濟放緩時期，公債與投資等級債往往表現良好；相對地，非投資等級債券與新興市場債券之特性與股票相似，在經濟成長強勁與利率攀升的時候表現較佳。

聯博投信建議，若能善用槓鈴策略，以較為平穩的投資等級債與公債為布局主軸，並適度納入非投資等級債與新興市場債增添收益動能。