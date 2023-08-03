自駕技術新里程 電動車看俏

生成式AI問世，重燃市場多頭走勢，投信法人強調，龐大的算力需求與AI應用，尤其推動自駕車技術跨入新里程碑，迎接二次成長階段，電動車相關投資長線看俏。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，日前甫落幕的2023世界人工智能大會中，電動車龍頭業者不僅展示車子，也展示搭載全自駕電腦及視覺神經網路的人形機器人，這股由生成式AI激起的火花，正快速席捲周邊各行業，特別是軟硬體整合、半導體、雲端、零組件等電動車關鍵產業，未來將成為最大受惠者。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌表示，電動車近來股價表現強勢，不只美國、全球電動車族群股價飆起來，不只有特斯拉一家獨霸，大陸新能源車至今表現令全球刮目相看，包括最新今年上半年出口數達80萬台，相較去年同期成長105％，使大陸新能源車市場規模，躍居全球第一、供給量也高居全球第一，佔近6成市佔率。

建議想掌握像小鵬這類大陸新能源車飆股題材，不妨將投資目光鎖定於國內上市的全球電動車ETF產品上。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰分析，中長線在永續環保成為目前產業主流下，各國政府大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，其中電動車是最主要的受惠產業。大陸商務部宣布將於今年6至12月展開為期半年的「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動，有利新能源車銷售，預期滲透率持續提升，帶動相關供應商營運。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷預期，全球電動車銷售量持續成長，連帶相關零組件與建設的發展也隨之可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳，整車組裝、修理與技術服務等也值得關注。電動車的興起背後也隱含著用電需求的提升，儲能設備與智慧電網的發展同樣方興未艾，既能強化電力供應穩定性，亦能減少電力浪費，在全球需求看升之下，產業長線趨勢看好，更是投資上不容錯過的重點領域。