股債雙配置 兼具收益、成長

美國公布一系列經濟數據顯示景氣較預期更具韌性，但長期債務遭到無預警降評，投信法人指出，預期全球金融市場波動仍劇烈，可選擇聚焦股債資產的平衡型或多重資產型基金，以兼顧收益與成長。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國衰退的可能性持續下調，債市最壞的時機已經過去，依據前次2018年至2019年升息循環近尾聲的經驗，當暫停升息，風險性資產的反彈將顯著且迅速，債券不僅提供較佳的利息收益，更能受惠未來升息轉為降息的利多助益。

因此，現在正是投資債券的絕佳時刻，其中信用評等高的投資級債券可望受惠於資金持續湧入，維持亮眼表現。

今年以來美股表現強勁，AI應用持續發酵帶動投資熱潮，美國科技巨擘未來發展的重點聚焦AI布局，AI風潮帶動下，多數公司均公布良好的成長展望，加上生成式AI的新技術的推波助瀾，支撐美股牛市動能，但美股波動較大，資產配置上，不妨選擇聚焦美國股債資產的平衡型基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，現今通膨風險已更趨平衡，但預期成熟國家央行今年仍將維持限制性貨幣政策，看好評價面已改善且殖利率極具吸引力的債券市場，並搭配在股票市場中挑選優質標的，透過高債息、高股利與混合型資產的權利金收益打造全天候的收益投資策略。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇認為，統計過去兩次美國升息循環結束時，在停止升息後投資各資產的平均報酬表現。

其中可轉債持有兩年或三年後平均報酬更達40％以上，因此在停止升息後最佳的投資組合，可以用可轉債為主軸，打造股票與債券為輔的報酬黃金比例。

柏瑞投信強調，隨全球經濟有望溫和成長、貨幣政策進入停看聽的階段，市場表現將回歸基本面。觀察過往升息過後特別收益表現亮眼，可趁近期漲多回檔修正時中長期布局，掌握升息過後市場彈升契機。