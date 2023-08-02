升息近尾聲 多重資產有潛利

在通膨、升息威脅下，全球面臨景氣逆風，投信法人表示，雖然美國聯準會（Fed）再次升息，但市場樂觀看待通膨降溫趨勢，及升息接近尾聲，股債市普遍上揚，為掌握投資價值浮現機會，可透過組合平衡型基金多重布局。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，今年表現良好的大型科技和人工智能主題，對第二季度財報的盈利預測普遍正向，預期景氣展望亦偏正向，長期趨勢看好。

債市短期持續承受聯準會鷹派論調，在全球經濟充滿未知風險下，債券實質利率轉正將使得高殖利率的公債及信用債券成為最佳的資金避風港。

中國信託投信近日募集的中國信託成長轉機多重資產基金也推出重資產基金，鎖定三大轉機的機不可失、隨機應變、日機月累，同時布局可轉債、股票、投資等級債，強調讓投資人不必猜漲跌，就可掌握成長轉機。中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇表示，在不同的景氣循環下，成長轉機多重策略可靈活變換配置，在景氣衰退時增持可轉債、投等債的部位、減少非投等債的部位；在景氣擴張時則增持股票與可轉債部位、減持非投等債，掌握四季變化，長線表現穩健。

富邦台美雙星多重資產基金基金經理人薛博升認為，看好台美兩大潛力市場，截至6月底，整體配置水位已提高至近9成，網羅美國及台灣（成熟加上新興）兩大潛力市場中，最具成長爆發力與主題商機的成長股。

同時精選具長期增值能力，有利對抗通膨的高息資產，在市況相對動盪之下，穩健資產配置的效益。

薛博升強調，第三季正值美國返校需求旺季來臨，蘋果等科技大廠有望推出新產品，將有利產業整體供應鏈的表現，需求回溫將帶動電子產品的出貨潮，科技業將成為返校旺季中最大受惠者，下半年持續看好美台成長股第三季的表現。