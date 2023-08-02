星國REITs 進可攻、退可守

美國聯準會（Fed）逐漸由鷹轉中性，投信法人指出，可適時增持具防禦性，且受益於利率自高點反轉的工業類房地產REITs，其中新加坡REITs將從經濟增長放緩，明年利率走向寬鬆中受益，新加坡REITs更具進可攻、退可守之利。

兆豐投信表示，新加坡受益在亞太地區相繼因為解封後的觀光需求及各國疫後振興經濟措施，酒店住宿與國際旅遊觀光，同時下半年將迎接各式賽事、節慶、會議、展覽，消費潮將擴及酒店、購物中心，帶動中央核心區的烏節路商圈租金繼續回升，預期觀光重返疫情前水準。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊指出，新加坡房地產評價面與息收吸引力依然持續浮現，市場評價便宜，看好地產產業為工業、零售、酒店住宿、辦公室，樂觀看待新加坡REITs表現。

大華資產管理（UOBAM）亞太股票投資分析部副總劉蘇芳認為，觀察2010年以來美國10年期公債與星REITs走勢，發現在多數情況下，兩者有明顯的負相關，隨聯準會利率即將見頂，星REITs接下來一年可望進入爆發性成長，後市表現可期。

目前正是REITs這類多元資產發揮優勢的時機，長期REITs與股債相關性低的特性，仍值得投資人在此時進場，作為資產配置的一部分。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏分析，REITs選股焦點著重資產品質優良且展望穩健的標的，並視旗下物業收租狀況及產業前景調整比重。區域與國家配置上偏重美國，產業配置以業績穩健且前景明確的特殊及工業為主，並搭配景氣連動性較高的零售及旅館，以掌握輪動漲升行情。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊強調，今年以來整體北美REITs股票走勢震盪，但長照醫療REITs及高齡住房為主的長照REITs相對有撐，美國下半年經濟成長可能呈現淺衰退，但企業景氣則早於經濟，將在第三季開始逐季回溫，明年可望進入加速擴張期。