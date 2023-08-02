債券買點到 進場鎖高利賺價差

美國大幅升息後，市場預期經濟衰退和通膨下降，投信指出，過去經驗來看，當央行緊縮、利率攀升後一定會引發經濟衰退，去年聯準會升息幅度大，目前固定收益的殖利率比股票還高，現在是進場鎖住高水準殖利率的好時機，未來若降息還有機會賺資本利得。

木星資產管理固定收益主管Matthew Morgan表示，美國經濟衰退的風險正逐漸升高，越來越多的跡象顯示，快速緊縮帶來的系統性風險，如美國銀行業動盪對貸款活動構成嚴重威脅，及更嚴格的貸款標準，都將使得原本就已經疲弱的美國經濟硬著陸的可能性越來越高。

美國大幅升息發生在去年下半年，現在尚未全部反應在經濟表現上，預計今年底左右，經濟開始衰退就會開始降息，就二次大戰至今的經驗來看，平均來說美最後升息結束到開始降息會間隔6個月，當經濟下降、通膨下降得比市場預期快，就會開始降息，所以現在是布局固定收益鎖住高利的好時機。

Matthew Morgan認為，現在債券的殖利率夠高，以投資級債來說在6至6.5％、非投資級更高達10％，甚至比股票殖利率還高，現在進場可鎖住高水準殖利率，未來若降息還有賺資本利得空間。但應慎選債券，因為當經濟真的硬著陸時，企業違約率會攀升，許多企業面臨無法負擔再融資的高利率，違約率可能攀升到10％，以過去經濟衰退時期的經驗來者，確實發生過。

現階段他較看好英國、歐洲的金融債。瑞信危機後，看到英國、歐政府都表態會支持AT1市場發展，上周英國央行公布銀行壓力測試結果也都良好。若擔心未來景氣衰退的話，可考慮布局防禦性的產業像是電信業、核心消費、醫療保健產業，避開債檯高築、沒能力償債、受景氣衰退衝擊的產業。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華強調，鑒於升息循環有望於今年告終，後續公債利率走勢對於債券投資可望轉為順風，訴求穩健配置的資金也料回流投資級債，金融債基於其產業穩健、收益率又相對誘人，可望吸引資金布局，後市表現仍值得關注。