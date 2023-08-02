美股潛力大 優先卡位科技股

美國標普500指數自去年10月12日的低點至今，漲幅已逾20％，進入技術性牛市。投信法人表示，這波美股由科技巨頭帶動，漲得又急又兇，建議短線若遇較大回檔可逢低布局，科技股如AI、半導體、5G、電動車、雲端、電子支付等長期戰略，仍將下一波漲升領頭羊，有利優先布局。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰分析，今年美股非無基之彈，就經濟數據來看，很多漲勢都有跡可循，S&P 500企業獲利可望於第二季落底，並於下半年逐步回升，預估11大產業當中將有九個產業在第四季可望實現獲利正成長。美股今年上半年上漲16.9％表現強勁，檢視1990年以來，美股共有10個年度上半年上漲逾10％，且下半年表現依然突出，上漲機率達100％，平均漲幅達12.2％，預期美股後市仍可期待。

蘇聖峰表示，雖然美股今年的漲幅較高，但事實上市場情緒還沒有完全恢復，大部分投資者還沒有進入股票市場，不光是散戶投資者，機構投資者目前的倉位配置也相對比較謹慎。貨幣市場資金規模突破新高來到5.4兆美元，代表市場資金並未全面湧入股債資產，而是往風險低的金融工具避險與資金停泊，仍處在半信半疑階段，經驗顯示，市場心態並未全面翻多，營造進場布局良機。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎認為，3月以來AI類股表現強勁，市場對於創新科技的誕生都懷抱期待，許多企業正式將AI應用納入商業化模式中，且往後不論是科技、製造、服務等產業與AI的連結度將會只增不減，預期未來相關企業營收成長不可限量。

近期大眾目光將轉到美股的第二季財報表現，向思穎強調，AI概念股更是萬眾矚目，期待各大企業開出亮眼財報提振股價，引領美股往多頭格局邁進，持續看好AI相關軟硬體科技股，及近期中美科技衝突升溫，更推動去全球化，持續看好美國半導體、新能源、資料中心、電網的資本支出需求。