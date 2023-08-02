新興亞股有甜頭 牛市進行中

儘管新興亞股前七月漲幅相對落後，然而新興亞洲股市仍蘊藏許多投資機會，法人表示，新一輪新興亞股牛市正在進行中。

國泰投顧研究指出，拉長過去20多年歷史經驗來看，股市從熊市最低點上漲至牛市最高點，上行期間平均漲幅高達85.82％，目前亞洲（不含日本）股票後市表現具有想像空間，尤其看好台灣和南韓資訊科技類股，及印度、印尼金融類股，這兩大主流可望在下半年持續帶領亞股表現。

國泰投顧指出，觀察2000年以來的大盤走勢，台股、韓股和費半指數走勢連動性高，相關係數分別來到0.92、0.67，在AI風潮、消費性電子產品需求回溫等因素助攻下，台、韓科技股可望同步受益。

雙印金融股部份，國泰投顧認為，根據資料顯示，國際資金6月流入印度股市達67億美元，整體第二季的外資流入更來到136億美元，幾乎是其它新興亞洲股市的外資流入量3倍以上，使印度股市創新高。6月印度兩大金融機構合併成為全球市值第四大的金融機構，扮演推動股市走高的催化劑；印尼金融股表現也同樣值得留意，雙印金融股在長期變革題材下，相當具吸引力。

富蘭克林證券投顧表示，上半年尤其第二季，受大陸經濟表現比預期還弱且刺激政策也不如預期，使亞股整體表現相對遜色，但亞洲新興國家基本面好，加上市場慢慢調整對大陸經濟成長的預期後，新興亞股下半年可望有補漲機會。

瀚亞投資（新加坡）分析，近期由於資金回流亞洲，亞股表現相對強勁，穩坐全球投資熱區，亞洲地區（排除日本）經濟預期，可望由去年的3.8％上升至今年的4.6％，整體受惠穩健的總體經濟基本面，及中期企業營收的驅動動能，包括供應鏈重組、實體經濟的資本支出回升、減碳及基礎建設的支出增加等，都將有利於亞洲市場。