政策助攻 A股蓄勢待發

美國聯準會（Fed）7月升息1碼，且隨通膨進減緩，政策可能隨之變動，周邊環境有望改善，大陸一系列穩定經濟增長政策發力，經濟穩定可期，對陸股支持力度加大，政策底和市場底可能已經出現，且7月政治局會議政策力道超預期，預期帶動A股一波反彈。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，7月政治局會議領導層已認識到經濟轉弱，並承認需要政策支持，隨著穩增長政策的密集推出，經濟修復進程有望加速，增量資金或重回反彈階段。股債收益差常用來衡量股票風險溢價，即股債的性價比，經驗顯示，當股債收益差來到平均值往下2倍標準差附近時，通常是股市的相對底部，最新位置已近-2X標準差，預示A股將止穩。

隨中期業績發佈高峰期到來，成長前景較為穩健或基本面，有望出現反轉的板塊值得關注，第二季大陸公募基金配置TMT比重，較第一季有所提升，以歷史來看，配置比重還有一定的增加空間，可持續觀察TMT板塊後市。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，6月大陸製造業採購經理指數為49％，較上月小幅反彈0.2個百分點，生產指數為50.3％，較上月升0.7個百分點，生產重新回到擴張區間，但需求仍顯不足，商品消費、企業利潤和商品房銷售等領域表現依舊平淡，經濟基本面偏弱，市場期待穩增長政策發力，預期後市政策重心偏重「穩經濟」，有助於刺激大陸經濟揚升。

先前受美國經濟韌性較強、美元走升影響，人民幣匯率趨貶，但Fed升息逐漸進入尾聲，海外貨幣政策擾動對大陸國內資產價格的影響將逐漸弱化，有助陸股走穩，後市觀察重點在於政策作多力度，及人民幣匯率走勢。

高依暄認為，大陸6月經濟數據有好有壞，顯示景氣回落速度邊際放緩，投資布局可關注三條主線，一是科技創新，AI領域仍是今年確定的產業趨勢；二是消費復甦，具有邊際改善的食品飲料、醫藥生物、家電等；三是中特估概念，能源、基建、房地產產業鏈等。