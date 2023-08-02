陸股ETF漲勢凶 完勝大盤

陸股悶了許久，近期迎來大反彈，據統計，6月初低點至今，以港股中概股為主的陸股ETF表現跑贏大盤，尤其是陸股槓桿型ETF漲幅達2成，但投信法人認為，美國遭降評影響，後續留意盤勢變動。

中信中國高股息經理人葉松炫指出，大陸中央政治局7月24日召開會議釋放出積極訊號，若後續房地產市場穩定，將帶動經濟快速企穩和市場信心回升，再加上地方債化解方案的出臺，民間消費有望提升，互聯網平台亦會受益，再輔以活躍資本市場的措施，有了政策加持，陸股將有機會否極泰來，持續看好後市表現。

中信中國50經理人詹佳峯表示，金融管理部門日前公布對螞蟻集團、騰訊等平台企業的處罰結果，表示平台企業金融業務集中整改工作暫告段落，大型平台企業將正式進入常態化監管階段。同時也消除市場憂慮，有利阿里巴巴、騰訊、美團等互聯網概念股後市表現。

依照大陸官方數據，今年6月社會消費品零售總額年增長3.1％，連五個月正成長，上半年社會消費零售總額年增長8.2％，其中線上消費方面，上半年線上消費零售額同比10.8％，且線上滲透率較前5個月提升至26.6％，整體消費復甦成長穩健。

群益深証中小100 ETF經理人張菁惠認為，隨經濟復甦力道不如預期，大陸政府在下半年推出新的穩增長政策機率上升，市場預期政治局會議定調政策支持的方向，9月至11月的三中全會，或將推出更多一籃子穩增長刺激政策的可能。

貨幣政策方面，她觀察到第二季貨幣政策委員會在措辭上提到，保持再貸款再貼現工具的穩定性，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降，顯示貨幣政策將走向寬鬆的可能。

雖然大陸前二季GDP為兩年複合成長的谷底，但隨全球產業去庫存化來到尾聲，第三季、第四季迎來傳統科技業旺季，且有望推出寬鬆財政及貨幣政策的可能，研判下半年陸股有望迎來估值修復行情。

看好受惠新科技領域，深圳中小企業100指數為主要代表，其成分股涵蓋關鍵科技趨勢的龍頭企業，可逐步配置深中小ETF成為其投資組合的一環。