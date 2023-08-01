基本面穩 高評級債勝率高

美國進入升息尾聲已是市場共識，統計1993年以來，美國五次升息循環，升息終止後三個月、六個月、一年、二年及三年，BB級債表現皆勝出B級與CCC級，其中升息後持有一年報酬率可達14.1％，若進一步搭配優先擔保債，耐震防禦力將大幅提升，是絕佳的債券配置。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，目前債券殖利率位於歷史高點，市場已出現許多具相對價值標的，建議分批布局，鎖定未來報酬。操作上應採取防禦型操作，建議配置優先擔保債、避開低評級債券，鎖定具備充足流動性，且商業模式穩健企業的優先擔保債。區域相對看好有機會受惠聯準會緩升息的美國非投資等級債券，並提高BB評等債券比重。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，非投資級債負債比雖略升，但仍在次貸風暴以來相對低位，覆蓋比也在歷史高位，企業財務基本面仍屬穩健，但其中以較高評級的BB、B級基本面明顯較佳。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊認為，目前亞洲企業信用基本面仍穩健，加上今明年經濟或會重回成長，今年以來亞洲債市的違約狀況均已顯著好轉，且上半年亞債整體發行量僅620億美元、年減42％，為2012年以來最低，新發行量有限下，信用品質佳的舊券將獲追捧，對亞洲非投資等級債投資布局，可視市場信心與評價，留意進場機會。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容強調，5G為未來全球行動通訊市場帶來全新面貌，隨全球5G部署逐漸完善，預估今年起各國5G行動通訊發展，將進入應用落地階段，不僅帶動電信商的每用戶平均收入、營收倍增。同時5G的高速、低延遲特性，將提供將為各行各業帶來新業變革，也直接驅動全球各大電信公司，迎向第二波5G紅利。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻建議，墜落天使債券指數違約率明顯較低，債券回升至票面價格機率大，投資組合納入Fallen Angel債更能增加勝率。