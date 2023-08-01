資金簇擁 投資固定收益成趨勢

6月台灣投資固定收益基金的淨申購金額居整體境外基金之冠，依EPFR Global統計至7月26日止，債市已連18周買超。法人表示，從資金流向顯示，全球資金簇擁固定收益資產已成投資趨勢。

據境外基金資訊觀測站數據，5月整體境外基金淨流入111億元，其中債券型基金貢獻174億元，月增幅近18％，已連三個月領先其他資產類型基金。進一步觀察淨申購量排名前五的債券型基金，發現新興市場債基金及投資等級債券基金均各有擁護者，其中以複合債券型基金最受國人喜愛，以近58億元獨占鰲頭。

聯博投信認為，經濟能見度尚未明朗前，收益能見度較高且波動度相對較低的債券資產，持續成為當前環境下投資人的首選，就歷史經驗顯示，債券在升息結束後，隨殖利率回落，往往會有好表現。統計1995年以來的四次升息循環告終後一年，美國投資等級債與非投資等級債平均報酬率分別在12.5％與11.4％，即便是相對穩健的美國公債也有9.5％的漲幅。

聯博指出，多數投資人選擇現階段布局債市，先行卡位難得一見的收益機會，日後隨主要國家央行展開降息循環，還有機會進一步獲取資本利得空間。從殖利率或價格上漲潛力來看，下半年債市仍可望持續受投資人青睞，由於各類債種表現往往會輪動，多元布局將可以提高投資勝率。

瀚亞投信強調，歷來聯準會停止升息後，可望啟動債券多頭行情，但由於目前還處升息循環，債券價格隨殖利率波動仍不穩定，因此，相對看好投資級債券。

安聯投信建議，通膨數據放緩後，對經濟衰退擔憂正在放緩，景氣衰退疑慮減緩，市場預期央行升息空間有限，可適度調整利率債與信用債比率。債券布局可採取平衡配置方式，藉由安全性的公債來緩衝經濟衰退疑慮，並透過信用債的布局，鎖定在具收益的非投資等級債與新興債，由於升息循環尾聲，今年來資金布局不多、籌碼乾淨的新興債，甚至可提高配置比重。