債券ETF買氣熱 雙債最受寵

今年來資金亦持續湧向債券資產，連帶債券ETF買氣也跟著大噴發。統計投信發行的債券ETF中，受益人數在5,000人以上共13檔，當中12檔的受益人數成長幅度都超過100％，產品類型以長天期美債ETF最受青睞，及產業型投資級債ETF，同樣受投資大眾關注。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示，根據美銀美林最新全球經理人調查報告，市場對於CPI與利率上行的預期已經降至歷史低位，其中通膨預期更是位在金融海嘯以來最低水準，針對後續聯準會第一次降息的時間點，普遍預期將落於明年上半年。從過往經驗來看，聯準會暫停升息後利率可望反轉向下，對天期較長的債種更加利好，以過去兩次升息周期後長天期美債表現，在聯準會暫停升息期間平均漲幅近13.82％，現階段不失為長天期美債布局好時機。

再者，長天期美債因收益水準具吸引力，加上因市場需求量大，流動性相對充裕，且信用評等高，被市場視為最安全的投資工具，建議投資人不妨把握升息循環末端債券市場投資時機，透過長天期美債ETF來參與，有望既享息收，又能掌握資本利得。

中國信託投信固定收益投資科主管張勝原指出，美國升息循環已接近終點，並看好第三季債市持續反彈。在情勢一片大好下，根據美銀行全球研究統計，今年以來投資級債吸金697億美元，近期更是吸引資金連續15周流入，順勢帶動債券ETF規模水漲船高。

張勝原認為，高評等公司債具有比公債更好的收益，同時又具有高信用品質，被全球投資人視為主流核心配置部位，對比美國ETF市場，投資級債亦為規模最大的類別。據CMoney統計，中信高評級公司債今年以來至7月19日的日均交易量破萬張且平均折溢價0.17％，有利以合理的價格參與債市表現。