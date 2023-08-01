日股屢創新高 後市續看俏

今年以來日本股市屢創新高，吸引投資人目光，投信法人指出，東京證券交易所呼籲掛牌公司提升其企業價值，且在越來越多全球交易所開始呼籲提升公司治理，以提振部分長期被低估的企業價值下，日股長線看俏。

施羅德日本股票投資團隊表示，近期日股的漲勢主要受到大型股票的推動，由於海外投資者購買指數期貨和流動性較高的大型股票，相形之下，目前小型企業估值偏低，仍然具有吸引力。

從股價淨值比來看，歷史上日本的小型企業通常比大型企業的估值更低，因此在東京證交所的改革倡議及投資人回流日股參與下，小型股未來改善股價淨值比的空間更大，短期週期性因素加上長期的結構性變化，為日股帶來令人鼓舞的前景。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，利多簇擁促使日股躍升今年強勢黑馬，主要理由包含內需消費起飛、企業獲利上調、日企治理改革。

展望未來，日本維持貨幣寬鬆政策，日圓貶值帶動日本經濟發展，外資湧入日本股市，製造業獲利回升，薪資成長，內需消費強勁，觀光旅遊熱絡，有助推升日股長線漲勢表現，更具競爭力和吸引力。建議伺機入手主動型日股基金，迎接這波日股榮景，掌握進場布局的好時機。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊分析，日股今年以來大漲超過20％，但仍未補償過去十年來的冷清市場熱度，若與「安倍經濟」效益初始階段比較，日股這波漲幅僅剛剛開始，儘管7月來指數略為回檔，但市場對未來潛在上漲空間仍充滿信心，主要因素來自於當地經濟轉向正循環、企業財務結構重整及股票估值偏低，都有助於買盤挹注，可逢修正伺機進場布局。

瑞士百達資產管理日本精選策略資深投資經理Sam Perry強調，日本維持寬鬆貨幣政策，讓民間消費和投資信心大幅改善，中美地緣政治促使產業供應鏈移轉，加上日本政府政策扶持，加速企業投資日本的需求，且日本政府鼓勵廠商回流與就業市場改革，也增加看漲空間。