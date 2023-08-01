元大日本龍頭企業基金 成長強

日本央行公布最新殖利率曲線控制政策，並上修通膨預期從1.8％至2.5％，但仍維持量化寬鬆政策。近期便宜日圓帶動日本企業獲利，推升日股成長，加上經濟數據、巴菲特效應等，日股有望因資金行情再創新高，現在是30年一遇的行情，布局日股正是時候，元大投信建議，投資人可透過元大日本龍頭企業基金參與日股成長機會。

各項經濟數據顯示日本正逐步擺脫長期通縮困境，同時全球主要股市唯有日本沒有創下歷史新高紀錄。法人觀察，目前日股內、外資籌碼狀況，日本股市投資人的交割款餘額已經創下15兆日圓的新高點，此外日本央行與退休年金持有日股股市約100兆日圓穩定股市，海外仍有約35兆日圓等待進場，足見日股交易漸熱且穩定。另外，日股市場近7成由法人持有並以日本龍頭股為主，肯定日本百年龍頭企業長期建基的競爭力。

元大投信表示，日股作為全球第三大成熟市場，從「股價淨值比」分析，即股價除以每股淨值，美股約4倍、東證指數約為1倍，長期以來日股上漲速度，僅勉強追上淨值成長，價值仍被相對低估。同時美銀7月全球經理人調查指出，目前有高達59％受訪經理人點名全球大型科技股資金過度集中，僅有14％點名日股，這波日股投資趨勢，長期來看可能還有期待的空間，更有機會湧入資金行情。

另一方面，去年以來日圓匯率大幅度貶值，日本製造業加速回流創造企業加薪，引領日本經濟進入薪資成長帶動消費，消費帶動企業獲利成長的正向循環，推升日股表現；元大看準寬鬆貨幣政策帶動日本企業獲利成長，與日本製造業強勢復興帶領日本經濟走出失落的三十年契機，元大日本龍頭企業基金首次募集即獲市場關注，8月1日第一次追加募集獲准，預計將再席捲市場，掀起投資日本熱潮。

元大投信指出，日本是全球科技趨勢產業鏈上游，布局日本等同掌握到AI電動車、智慧工廠、尖端醫療、國防工業等最新科技浪潮，元大日本龍頭企業基金聚焦日本最有競爭力的精密工業、先進科技、尖端醫療三大領域，讓投資人簡單就能參與日股最核心的成長力，搶先布局日股榮景。