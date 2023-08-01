台股基金10年定期定額 績效大勝ETF

近年愈來愈多國人將指數股票型基金（ETF）視為投資聖杯，但據統計，若要參與台股長期投資機會，定期定額投資台股基金的報酬表現，更勝台股ETF，尤其將時間拉長至10年，台股基金績效大勝台股ETF約82個百分點之多。

根據「鉅亨買基金」統計，目前規模前十大且成立滿10年的台股ETF和台股基金各取平均值比較，觀察每月定期定額投入，且每次配息再投資的回測結果，發現台股基金各天期回測績效都勝過台股ETF，若將定期定額時間拉長至10年，台股基金更是以169％的績效遠超過台股ETF的87％。若以符合同樣條件的台股基金和台股ETF來觀察，過去10年來任一個月開始定期定額，不同天期後的平均績效仍由台股基金勝出，各天期平均績效都勝過台股ETF至少3個百分點，5年期差距甚至高達26個百分點。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，台股基金和台股ETF都是投資一籃子台股兩者最大的差別在於台股ETF目標是複製台灣大盤指數，台股基金是以超越大盤指數為目標。台股基金最大優勢是有機會參與產業輪動的上漲趨勢，且不受限於追蹤指數，選股上比ETF更具彈性。

展望台股後市，群益長安基金經理人王耀龍推估，除下半年傳統旺季效應外，來自AI所帶動的伺服器需求也可能是重點所在。考量製造業有望逐漸走出庫存調整影響，內需服務業也在穩健成長軌道，推估整體經濟將成前低後高的走勢，明年成長動能並可望增強，建議可逢低佈局。