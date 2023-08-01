38檔台股基金 近13萬人賺錢

台股近期漲勢凌厲，投信台股基金也跟著績效長紅，統計有38檔淨值領先大盤創新高，讓12萬3,743位投資人都賺錢。投信法人表示，台股現階段策略仍將著重選股，金融市場漲跌有時，加上個股波動大，建議可用主動選股的台股基金參與上漲契機。

群益長安基金經理人王耀龍指出，短線大盤急漲，部分AI伺服器題材評價都已經太高，獲利了結賣壓出現，資金可望轉往AI伺服器外溢受惠題材的類股，資金輪動快速不過，在多頭信心加持下，指數仍可望高檔震盪，個股仍有各自表現的機會。目前仍以選股為主，看好AI server概念股、伺服器組裝、機殼、散熱、電源供應器、PCB、航太、軍工、飯店、COWOS、電子紙、面板、網通等相關類股。

台新中國通基金經理人魏永祥認為，美股企業獲利預估開始出現上修，預估明年台股獲利有望重回雙位數以上成長，配合下半年進入選舉行情及資金行情推波助瀾下，未來一年台股有望挑戰「萬八」至「萬九」。AI為目前科技業唯一亮點，第三季台股以AI為主流股態勢不變，核心持股以半導體、光電、電子零組件等為主，傳產以生技等族群為主。

野村e科技基金經理人謝文雄強調，台股長線向上趨勢未改變，AI、半導體先進製程與封裝、高速運算續航力仍不容小覷，即便大盤修正，預料幅度也相對有限。若擔心AI漲多，也可考慮分散布局長期趨勢看好的族群，包括智慧電動車與自駕車電腦系統、綠能等題材。