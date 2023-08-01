00850擬配息0.68元 16日除息

元大臺灣ESG永續（00850）為國內第一檔「ESG」台股ETF，今年正式改為季配後，更成為全台唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，1日公布第一階段預計配息0.68元，後續將於14日公告確定配息金額，16日除息，想參與配息的投資人最晚在8月15日前買進並持有，配息發放日為9月11日。

ESG近年已成國際投資重點，據美銀統計，企業在ESG評比的排名愈好，未來的EPS波動度就愈低，反映出高ESG評比企業的營運穩定度高，具有更高的長期投資價值，可見企業是否願意肩負永續經營責任，已是投資評估重要指標。

00850追蹤的臺灣永續指數，是以包含環境保護、社會責任、公司治理等14項ESG評鑑篩選成分股後，透過市值加權方式決定權重，在台股指標企業致力ESG下，目前有44檔台灣50成分股入列該指數，因此00850的主要持股與0050高度相似，加上有單一個股權重上限30%限制，且目前股價只有0050的四分之一，吸引不少小資族青睞這檔市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF。

元大投信建議，存高股息ETF的同時，也可同步納入市值型ETF於存股名單，參與台股市值成長的報酬潛力，00850為2、5、8、11月除息，可以與1、4、7、10月除息的0056、3、6、9、12月除息的00713，組成月配息組合。

00850自2019年8月成立以來至今年六月底，含息總報酬為89.5％，換算年化報酬率約為11.9％，並同步反映台股企業獲利創高，於去年配出歷史新高的4.8％配息率。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

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