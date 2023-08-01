百萬存股族樂翻 這檔ETF配息率達6.4％

國泰投信兩大人氣ETF：國泰永續高股息ETF、國泰台灣5G+ETF，受益人數分居高股息主題ETF、科技主題ETF之冠，截至7月28日合計共132.6萬股民持有，此外帶起「低波高息」風潮的國泰股利精選30 ETF，也有5.6萬股民青睞，三檔ETF將在1日公告第三季每單位預估配發金額，若以7月31日收盤價估算，國泰永續高股息ETF年化配息率達6.4％、 國泰台灣5G+ETF也有5％。

國泰投信指出，投資人可上國泰投信官網查詢，實際配發金額將於8月14日公告，除息交易日訂於8月16日，最晚只要在8月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰台灣5G+ETF為國內規模最大的台股科技主題ETF，亦是唯一一檔有配息的5G主題 ETF，截至7月28日，基金規模逾新台幣484億元，受益人數超過30萬。受惠成分其持股中有超過八成屬於AI相關供應鏈，包含AI伺服器代工、晶圓代工、晶片設計、ABF載板、PCB、電源供應器等，截至7月24日，國泰台灣5G+ETF追蹤的「台灣5G+通訊指數」今年以來含息報酬37％，表現更勝台股大盤。

國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇分析，國泰台灣5G+ETF聚集半導體、電動車、蘋概股等三大供應鏈，隨著9月最新iphone即將問世，相關成分股將開始被打上「蘋果光」，此外在生成式AI需求前景明朗下，台股AI伺服器概念股仍將為盤勢要角，投資人只要透過一檔科技ETF，除了參與領息外，還能讓投資機會不漏接。

此外，從國民高股息ETF搖身一變最強AI概念ETF的國泰永續高股息ETF，目前受益人數近103萬人，規模超過新台幣2,200億元，其股價自7月11日突破歷史前高19.75元後一路上攻，7月28日收盤價來到歷史新高22.45元。觀察其追蹤指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，截至7月28日，近三年指數含息報酬指數達85.4％，勝過大盤總報酬59.5％，百萬投資人在存股領息、永續共好之餘，也賺取了優於大盤的報酬。

國泰投信說明，國泰永續高股息ETF能受到市場青睞，主因是其核心選股理念，不僅僅對殖利率有要求，同時也包含ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等標準，提供投資人長期較安全、波動度小的投資選擇。在00878的指數規則下，成份股的權重分配較均衡，能抵禦產業波動的風險，適合投資人長抱投資。若逢此波除息前布局國泰永續高股息ETF，隨聯準會升息循環進入尾聲，有助於台股延續多頭格局，投資人有機會息收、價差兩頭賺。（工商時報 魏喬怡）

超預期！百萬存股族開心 00878配息0.35元

00878（國泰永續高股息）、國泰台灣5G+（00881）及國泰股利精選30（00701）公布股息分派，每單位分別分派0.35元、0.46元及0.2元。實際配發金額將於8/14公告，除息交易日訂於8/16，最晚只要在8/15前買進或持有，就可以參與本次配息。

00878的配息超過許多網友預期，單次配息率逾1.6%，以近4季配息金額及昨天收盤價21.86計算，年化配息率超過5.3%。00878目前受益人數近103萬人，規模超過2,200億元，其股價自7/11突破歷史前高19.75後一路上攻，7/28收盤價來到歷史新高22.45。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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