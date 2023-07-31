多頭不變 台股基金有潛力

美國聯準會（Fed）7月決議升息1碼，符合市場預期，即便今年不至於降息，但因通膨壓力已放緩，升息趨勢進入尾聲已有共識，未來市場受聯準會升息的影響預期將逐漸下降，且Fed不再預期美國經濟衰退，將朝向軟著陸方向，衰退風險降低使中長期資本市場表現並不看淡，法人預期，受美股表現帶動，台股可望持續多頭，台股基金後市績效看好。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，市場關注接下來美國利率走勢，台股評價回到長期均值，股價不若先前便宜，但也並不貴，在多頭架構維持良好下，及台灣下半年經濟皆可望逐步好轉，個股仍有很大的表現空間。中長線趨勢來看，台股仍有機會持續震盪走高。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，消費電子終端需求第三季之前雖然不容易有較大的急單或驚喜，但下半年AI伺服器相關個股具有優於預期的表現機會，盤勢仍偏多視之，產業觀察重心持續放在AI Server供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、機殼、散熱等，下半年表現仍有機會優於預期。

群益長安基金經理人王耀龍認為，台灣景氣持續亮出藍燈但谷底已過確立，目前產業方面除AI以外，大多屬於弱勢復甦，短期指數漲多與除權息點數蒸發也會使盤勢回檔整理，但基期因素使得第四季外銷訂單、經濟成長率可望顯著提升，並激勵股市表現。