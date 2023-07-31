債市兩樣情 投資級債得寵

美國聯準會升息1碼，並釋出對未來貨幣政策態度保持彈性，債市漲跌互見、資金流向分歧。據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周非投資級債資金呈小幅淨流出，投資級債與新興市場債則迎來資金淨流入。

安聯投信表示，聯準會上周調升聯邦資金利率來到5.25至5.5％的相對高點，並在會後表示後續將視包括通膨在內等經濟數據行動，因再度升息影響，美國10年期公債殖利率單周走升12個基點來到接近4％，並使全球與美國主要政府債券指數過去一周大多收黑；其他債券資產方面，除全球與美國投資級債小幅走跌外，其餘信用債、可轉債及新興市場債等過去一周大都在股市帶動下收漲。

主要國家貨幣政策方面，安聯投信指出，歐洲通膨仍使歐洲央行持續升息，但現階段能源價格回落將使通膨壓力舒緩，歐洲央行緊縮貨幣政策或在下半年有望放緩；日本央行為確保經濟與通膨能夠穩定增長將維持寬鬆政策，是少數已開發國家中維持鴿派立場者；新興市場國家因升息周期早於已開發市場，通膨回落較為明確，今年反而有放鬆貨幣政策的空間。

投資級債市在通膨降溫、利率末升段趨勢下，同樣深具投資價值，美國消費者物價指數（CPI）年增率自去年6月創下9.1％高點後，今年6月已降至3％，並創2021年4月以來低點；回顧過去3次通膨創高後，隔年投資級公司債平均漲15％，但今年以來投資級債市累計漲幅未達3％，顯示後續仍有補漲空間。

國泰投信認為，7月美銀經理人調查顯示，68％受訪者估全球經濟將在未來12個月軟著陸，進入升息末段，往往是債市多頭展開契機，為抵禦景氣下行風險，相對看好美國公債、投資級公司債市。且未來若進入降息循環，相關標的亦可期有資本利得，建議投資人可進場加入存債行列。