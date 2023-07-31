多空交錯 印股躍吸金王

上周超級央行與財報周開跑，三大央行利率決策大致與市場預期一致，但美國聯準會主席鮑爾為未來升息保留餘地，在多空消息交錯下，新興亞股上周漲3％，越股及台股也有1％漲幅。法人觀察，資金流向方面，印股吸金3.6億美元，為新興亞股中的紅花。

群益大印度基金經理人林光佑表示，近期印度股市表現強勢，並屢創歷史新高，指數評價稍上升，但仍未過熱，下半年預期美元走弱，動能可望更強。印度基本面與企業獲利仍相當穩健，企業獲利因成本下滑與金融業資產品質改善等因素，預估淨利可望成長25％，年複合增長率估16％左右，可望為股市提供紮實的支撐，表現仍可期待。

中信關鍵半導體經理人張圭慧指出，儘管近期就業、通膨均出現放緩，但美國經濟濟比預期更具韌性，GDP已連續三季呈現正成長，聯準會主席鮑爾表示目前正踩在經濟軟著陸的路上，將致力於達成經濟軟著陸。7月消費者信心指數（CCI）總指數68.39點，較6月上升1.73點，創去年5月以來新高，6項調查指標均上揚，以投資股票指標上揚最多，創去年3月以來新高，反映近月台股指數持續走強，推升投資情緒。

張圭慧認為，在高效能運算、車用電子市場需求強勁，及對記憶體需求增加，研究機構SEMI預估全球12吋晶圓廠設備支出，將由今年的740億美元成長至2026年的1,190億美元，年複合成長率（CAGR）達17％，顯現市場對半導體的長期需求強勁。近期半導體庫存去化正向發展，訂單能見度提升，且下半年在季節性需求的帶動下，預期第三季、第四季晶圓代工、封測、設備等半導體產業的營收有望回復正成長，脫離第二季的庫存調整谷底。

越股方面，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，去年越南央行升息，造成資金從股市外流，但今年上半年快速降息，民間存款利率應聲下調，有望刺激資金回流風險性資產。目前基本面不變，市場評價仍顯中性，不失為理性投資者布局越股良機。