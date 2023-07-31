AI標的停利不停扣 掌握回補時機

年初至今，AI概念股價狂飆，近周美國科技大廠公布財報，包括Meta、Google等，都發布不錯的獲利和營收。第一金投信指出，近期AI股價進入漲多震盪整理期，但產業長線發展持續看好，留意漲多個股將有較大波動疑慮，投資人若選擇鎖住獲利部位，宜停利不停扣，由於AI仍在長線發展大趨勢軌道上，針對成長型、高波動的AI科技主題型基金，若面臨接下來大波動行情，宜採震盪波動行情逢回買進、長線定期定額投資策略，把握AI股價紅利趨勢財。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲說明，AI生成式發展應用，引發市場樂觀情緒，儘管近期AI股價震盪幅度加大，現階段升息已近尾聲，企業營收再度恢復上修成長趨勢，待市場停止升息後，更有助AI相關標的評價回升，反應長線趨勢行情。市場看好AI產業下波的投資重點在公有雲的布建領域，企業在資料庫、資安的投資，也會跟隨AI的運用規模擴大而增加。

李坤憲提醒，從過往創新科技推出後的產業關聯度觀察，AI股價紅利將由半導體股再擴及AI數位基建的相關產業鏈，其中更以上半年股價表現較落後的公有雲產業、AI巨型資料庫建置、上雲後的資安需求等相關產業成為布局重心。

JP Morgan的企業資訊長調查結果，企業在積極投入AI設施的同時，84％是採用公有雲為重心，僅16％是採地端建置私有雲的方式。李坤憲指出，今年上半年公有雲相關標的股價的表現較為溫和落後，但隨企業大力投入AI相關資本投資，提升資料儲存量、採取新的算力、算法，都帶動AI基礎設施的大量投入與更新升級等，公有雲是企業建置AI平台採用的優先選擇，後續將帶動相關產業成長動能。受惠最大的公有雲包括Microsoft Azure、Amazon AWS、Google Cloud等，根據Morgan Stanley的研究，AI及機器學習等領域結合公有雲的投資比重目前占比3％，未來三年可望進一步成長至9％。