元大日本龍頭企業基金 再募集

創下境內日本股票型基金募集成立規模紀錄的元大日本龍頭企業基金，在7月3日首波募集創下佳績後，自8月1日起再次展開募集，元大投信表示，投資人可以透過這檔基金，跟上「走出失落三十年，日本製造業復興」難得一遇行情。

元大投信表示，國內投資人針對資產配置，除了主流的「存台股」之外，也正逐步放眼海外市場，從「元大日本龍頭企業基金」在7月初首次募集額滿新台幣200億元，創下境內日本股票型基金募集成立規模紀錄，並一舉成為國內最大的日股基金就可看出，正處於轉機階段、且充滿發展潛力的日本股市就成為投資人首選。

元大日本龍頭企業基金將以日本龍頭企業為核心持股，看準日圓兌美元貶值帶動日本企業獲利成長，隨日本製造業強勢復興、並挾寬鬆的貨幣政策帶領日本經濟走出失落的三十年。元大投信表示，台灣有很多民眾一直對日本旅遊非常熱衷，現在對「投資日本」更是深感興趣，這次追加募集獲准，主要著眼日本是全球科技趨勢產業鏈上游，布局日本也等於是掌握到AI電動車、智慧工廠、尖端醫療、國防工業等最新科技浪潮。

元大投信分析，去年以來日圓匯率大幅度貶值，日本製造業加速回流創造企業加薪，引領日本經濟進入薪資成長帶動消費，消費帶動企業獲利成長的正向循環，並且推升日股表現。這次可說是十年來難得一遇的進場機會，就連股神巴菲特也看好進場投資，旗下波克夏海瑟威不斷加碼日本股票，主要著眼於日股「價廉物美」。

同時也因為巴菲特推波助瀾，台灣民眾對投資日本製造業愈來愈感到興趣。

根據統計，現階段日本東證指數股價淨值比（PB）僅1.3倍，預估未來12個月本益比（Forward PE）僅14倍，低於標普500指數的4.3倍及18倍。就成熟市場股市而言，日股顯得相對便宜，且尚未吸引全球資金全面進駐，尤其美銀7月全球經理人調查結果顯示，目前有高達59％受訪經理人點名全球大型科技股資金過度集中，但僅有14％點名日股，凸顯這波日股投資趨勢，長期還有期待的空間。

統計今年以來外資淨流入日股金額約4兆日圓，日本作為三大成熟市場之一，成為全球資金分散資產集中在美股的首選。元大日本龍頭企業基金聚焦日本最有競爭力的「精密工業、先進科技、尖端醫療」三大領域，讓投資人簡單就能參與日股最核心的成長力，跟上日股行情。

元大投信提醒，以上為預估的投資策略或配置，未來實際投資將依公開說明書規範，及當時市場環境與經濟狀況而定。