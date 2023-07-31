升息近尾聲 投資黃金配方出爐

美國聯準會如市場預期升息25個基點至5.25％至5.50％，並在政策聲明中上調了對經濟評估，市場則預測升息已進入末升段。中信投信指出，就經驗來看，升息尾端期間單壓股或債並非最佳配置，「可轉債＋股＋債」才是趨吉避凶的黃金配置。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出，統計過去兩次美國升息循環結束時，在停止升息後投資各資產的平均報酬表現，其中，可轉債持有2年或3年後，平均報酬更達40％以上，因此在停止升息後最佳的投資組合，可用可轉債為主軸，股票與債券為輔的報酬黃金比例。

中國信託成長轉機多重資產基金目前採取可轉債、投資等債、股票為五、三、二配置比重，主要透過兩項分析決定出此優化投資組合比重，一是分析各景氣階段的總體經濟特色及當前所屬階段，二是考量各類資產在不同景氣週期下的報酬率。楊士醇說明，這檔基金聚焦可轉債、投資級債、股票三大資產，能提供投資人最大化資產成長機會，同時追求長期資本穩健增值及多元收益目標，並依市場環境趨勢調整投資配置，善用景氣循環所帶來的資產報酬。

楊士醇強調，可轉債兼具股票和債券特性，可視為景氣逆風時掌握反彈契機首選，其似債的性質可抗跌，而與似股性質使其在市場逐漸復甦後能同時掌握反彈時機，迎來轉機。