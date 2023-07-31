轉機配置 多重資產新兵8/7上陣

繼今年初推出台灣首檔金融多重資產基金後，中信投信推陳出新，擬定8月7日募集聚焦全球可轉換債券的中國信託成長轉機多重資產基金。中信投信指出，全球景氣面臨高度不確定，加上美國10年期公債殖利率來到近十年相對高點，此時光靠「股、債」配置已不夠，投資組合還需要加入可轉債的「轉機配置」才能在多變的投資環境中跟漲抗跌。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出，面臨市場波動，投等債往往成為市場避風港，統計過去全球重大經濟事件發生時，投資級債皆提供良好抗震力，如2000年至2001年網路泡沫、911事件時，全球投資級債漲幅達19.83％；2007年至2009年全球金融海嘯時，漲幅達9.07％；2020年初新冠肺炎疫情爆發後漲幅也有3.25％，同期間非投資級債分別下跌1.48％、 6.78％、15.55％，世界指數甚至跌2成至4成。

楊士醇說明，投組中加入可轉債更能跟漲抗跌，以福特汽車的股票與其可轉債為例，2021年3月22日至2021年11月1日期間，因市場樂觀股價上漲39.7％，同一時期的可轉債上漲20.3％；去年2月1日至去年5月23日期間，可轉債發揮債券價格下限特性，提供下檔保護，同時期股價下跌37.9％，可轉債下跌27.2％，抗跌力比一般股票佳。

可轉債是景氣逆風並掌握反彈的首選。楊士醇認為，在面臨負面經濟事件如金融海嘯、疫情時，報酬回正時間較股票為快，且自可轉債指數成立20年以來的總報酬近470％，大勝全球非投等債指數的315％、全球股指數257％，為橫越20年來多空循環的常勝軍。

楊士醇強調，對投資人來說，可轉債多了轉換的權利，股價上漲時可享受可轉債選擇權價值的提升，使可轉債價格一同上漲；股價下跌時則可固定領息，並當作債券放著至到期，只要公司未違約，到期時可拿回本金。

中信投信表示，中國信託成長轉機多重資產基金為該公司推出的第五檔多重資產基金，這檔攜手百年專業顧問盧米斯賽勒斯，穩收益也不放棄任何上漲趨勢。