12檔海外基金淨值新高 印度基金強中強

全球主要股市近期上沖下洗，但今年來包括印度、阿根廷、德國、法國、英國股市指數曾經創新高，帶動海外基金績效表現，統計至7月26日以新台幣計價的海外基金，12檔淨值創新高，其中以印度相關基金表現相對佳。法人表示，印度政策相對穩健，經濟成長潛力大、改革題材多、資金動能持續挹注，後市表現仍可期，有利定期定額或分批進場適度布局印度基金。

群益投信指出，印度企業財報漸入佳境，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局印度基金，搶一波上攻行情。建議採取定期定額投資，具風險分散、平均成本效果，搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼的四大金律，讓投資更加事半功倍，甚至透過智慧理財日日扣停利加碼機制，更可創造高效益。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑分析，印度總經和企業獲利基本面仍相當紮實，評價面約略高於長期平均，但尚未過熱，法人偏好度持續增溫。且印度股市為目前極少數長期可持續創新高的市場，也是今年目前仍在創新高的市場，以技術面來看，月線MACD才第一根翻正，根據歷史經驗，翻正後至少會漲8個月至10個月，所以市場股價動能仍在增溫當中，不需太過擔心一下子就要反轉，加上無自身利空和企業成長動能仍佳，資金預期將持續流入，股市高機率續創新高。

匯豐環球投資部資深副總裁黃夏金認為，依據聯合國資料，今年印度已超越大陸，成為全球人口最多的國家，龐大的人口將帶來重要影響。金字塔型的印度人口結構，有利未來的生產力增長，年齡中位數為28歲，較大陸的38歲，和美國的39歲，年輕約10歲。同時聯合國預測，印度的勞動年齡人口將持續增長至2050年。

印度農村人口龐大，城市化率僅為35％，低於大陸的65％和印尼的57％，隨基礎建設陸續完備和人均收入持續成長，印度的城市化趨勢可望加快。也可望進一步帶來城市化的建設與消費商機。