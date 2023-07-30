利多與挑戰並存 逢低布局陸股正當時

大陸經濟成長趨緩，股價漲幅不大，使得未來經濟前景及股價上漲空間更具想像空間。法人認為，目前大陸正處於一個利多與挑戰並存的現況，對大陸經濟前景不悲觀，股價低正是逢低布局時。

先機中國基金投資組合經理車強表示，儘管大陸房地產行業目前市場以及青年就業情況令人失望，但有令振奮的現象顯示消費數據正在發生變化，這將為大陸下一階段的經濟成長提供動力。大陸精品消費市場依然暢旺，且大陸更是唯一一個將在沒有通貨膨脹的國家，且大陸的研發支出不斷增加，國家正在致力於提高其競爭力。

富達投信指出，大陸疫後經濟將持續復甦，政治局會議後可能會有更多刺激措施出台，惟預期規模不會太大，但將持續支持經濟發展，以實現今年經濟增長5％的目標。大陸政府預期將持續採取溫和且針對性的部署，促使經濟的主要驅動力，從基建及房地產轉移至製造業和消費。

短期政策如放寬房地產相關限制，應可促使房價再次上漲，但任何重大基建投資如交通基建，可能較難支持大陸實現其經濟目標。刻意投資於高科技及工業自動化，藉此提高生產力，這將對大陸經濟帶來巨大影響，未來官方如再推出短期措施，應可穩定就業市場，提振消費信心。

野村投信強調，中共中央政治局會議日前已釋放鴿派訊號，由於目前大陸經濟成長率不佳，政策面利多可望持續推出，目前已是陸股相對低點，可逢低布局。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎分析，後續A股市場仍有望迎來修復機會，主要因大陸央行在貨幣政策例會持續提到「加大逆週期調節力度」，顯示各項政策寬鬆措施已在逐步落地，未來市場將有望迎來政策紅利。此外，目前PMI指數裡，生產指數與新訂單指數均出現回升，經濟最悲觀時刻或已過去，市場情緒有望自谷底回升。若在中美溝通交流增多後，中美關係修復也有望提振市場信心，建議可逢低進場布局。