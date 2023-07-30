升息循環結束後一年 美非投等債報酬優

聯準會（Fed）7月如市場預期升息1碼，未來升息取決於經濟數據，投信法人表示，Fed保留再升息的空間，但市場皆認同升息循環已來到尾聲，歷史經驗顯示，過去五次Fed最後升息後一年，美國非投資等級債平均繳出12％的雙位數報酬率，對照當前環境正提供友善的投資機會。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民指出，自1995年以來共遇到五次聯準會升息循環，每次停止緊縮後，美國非投資等級債三個月後漲幅平均達5％、半年達8％，一年後漲幅更高達12％，反映出貨幣政策趨於穩定之後，債券投資往往能撥雲見日。即使今年底前Fed仍可能升息，但連續升息或升息幅度放大可能性低，貨幣政策趨穩將緩解美債波動度，並同步使信用利差穩定。

且美國經濟數據持續展現韌性，今年發生衰退可能性低，市場對風險性資產偏好續增，尤其目前美國非投資等級債殖利率已來到8％的高水準，搭配長期投資更能獲得收益優勢。另企業體質改善，統計上半年美債躍升投資級的明日之星（Rising Star）債券規模約54.4億美元，同期間跌落至墮落天使（Fallen Angel）債券僅12.6億美元，顯示財務體質佳的企業持續獲得升評機會。

野村投信投資策略部副總張繼文認為，目前彭博美國投資級公司債指數殖利率來到5.6％，遠高於十年均值3.3％，極具收益吸引力。經過去年通膨上揚及快速升息衝擊後，美國投資級公司債均價約90美元（面額100美元），且相較十年均值折價約14％，具備合理的長期資本利得空間。長期來看，Fed停止升息後的公債殖利率下行機率高，若短期上升將是加碼大好機會，可優先考慮布局美國投資等級債。

投信法人建議，看好美國非投等債的高殖利率、後市平均漲幅佳，及整體投資情緒好轉等多方考量，不妨分批布局美國非投等債，並挑選信評較佳券種，參與後市的漲升行情。