升息循環結束後一年 可轉債表現最佳

可轉債是投資人相對陌生的投資標的，近期有數檔多重基金將可轉債放入資產配置中，法人表示，因為可轉債波動比股票低，面對市場不確定時，相當適合納入投資組合，將有助於控制投組波動度，且經歷顯示，升息循環結束後一年，可轉債在各類債券中績效表現最佳。

國泰投顧指出，2020年及2021年因市場行情佳，大量發行可轉債，但去年行情不佳遭大量拋售，供需不均使得可轉債價格遭到錯置，價格低於面額。觀察過去十年全球可轉債指數的波動度，平均約為MSCI AC世界指數波動度的三分之二，面對市場不確定時，適當配置可轉債將有助於控制投組波動度。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇說明，全球可轉債市場規模約4,560億美元，約有200家至300家發行人，以成熟市場且具成長性公司為主，加上可轉債到期年期短，受利率風險影響較低。另統計過去十年資料顯示，全球可轉債違約率均較非投資等級債違約率低，經歷景氣逆風事件，如2015年新興市場危機與2020年疫情，整體可轉債違約率仍維持低檔，截至去年違約率僅2.03％。

經歷顯示，在升息循環結束後一年，在各類債券中，可轉債平均績效相當不錯，甚至不會比投資股票差。國泰投顧強調，過去20年聯準會有二次升息循環，包括2006年中與2018年末，統計各類債券於兩次升息循環結束後一年的平均報酬，又以可轉債平均上漲16.44％表現最佳，全球非投資等級債及全球新興債平均報酬率分別上漲12.17％及12.35％。

今年下半年市場仍面臨經濟下滑、通膨等多種不確定性因素，可轉債是景氣逆風時，最能掌握反彈契機的首選，主要是其似債的性質可抗跌，且類似股票性質，使其在市場逐漸復甦後，能同時掌握反彈時機。