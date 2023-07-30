投等+非投等債 打造資產護城河

聯準會（Fed）7月利率政策會議如市場預期升息1碼，會後聲明與6月差距不大，投信認為，Fed對未來升息動作並未明確表態，但保持鷹派口吻，重申今年不會降息，市場對9月再升息預期五五波，並且將進入升息最終章，債市布局以投資等級債搭配非投資等級債，更有利打造資產護城河。

瀚亞投信固定收益投資部主管周曉蘭表示，美國物價增速預期將持續回落，但Fed升息已放緩，市場對9月是否升息看法分歧，但升息來到最終章，則已是市場共識。由於景氣狀況仍不確定，預期未來市場變化仍大，投資布局應維持彈性調整，並以高品質債券列為核心配置，以平衡市場波動，若遇回檔則可加碼風險性資產的投資比重。

周曉蘭指出，可藉由投等債搭配非投等債，打造資產護城池，主要是今年在不降息的前提下，未來三個月至六個月是政策利率的高原期，投資環境適合布局固定收益資產；但考量到景氣走勢取企業財報表現分歧，配置策略上應著重投等債收益性及非投等債的品質性，以享受較高收益及潛在資本利得，並儘量減少信用風險的下檔威脅。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈分析，7月美國再升息1碼，未來是否升息取決於經濟數據，但不論升息與否，要在見到大幅升息的機率不高，目前持續看好債市表現。其中投資等級債受惠於經濟韌性優預期，及升息近入尾聲，目前殖利率偏高，下行空間較上方大，亦提供高評等債券價格上揚的可能性。

黃相慈強調，從美股獲利預估來看，市場多認為下半年將回復正成長，S&P500產業中以非必須消費、科技和通訊等產業下半年獲利數字較為出色，明年有望繳出明顯成長，第二季更可望加速達雙位數成長。觀察過去10年美國非投資級企業債殖利率均值僅約3.37％，目前殖利率水準約在5.47％，處於金融海嘯以來相對高位，依據歷史經驗，每逢殖利率5％以上投資美國投資級企業債，持有一年之後均有亮眼表現。