重量級ETF等8月配息 網狂猜有X元就滿足

下月重量級ETF國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）將配息，網友敲碗問到底會配多少？網友期待，00878至少要0.3元起跳，這樣殖利率才會6%；至於00929的投資人則希望「月月有0.1直到農曆年，就心滿意足」。

8月除息的ETF除00878、00929外，還有永豐優息存股（00907）、中信關鍵半導體（00891）、中信小資高價30（00894）、富邦特選高股息30（00900）、國泰股利精選30（00701）、國泰台灣5G+（00881）、兆豐晶圓製造（00913）、群益台灣ESG低碳50（00923）等。

擁有百萬受益人的00878是市場關注焦點，網友敲碗「來個320才有驚豔」、「配個0.35」，還有網友抱怨，帳面實現利益很高，但他想要的是存股當30年的被動收入，「一天漲幅超過一季股息，這麼高價要怎麼存啊？」

有網友精算，以殖利率6%計算，要支撐現在這個股價，至少要有0.33以上。00878在24日爆大量逾24萬張後，近期幾日都在22.2元附近上下震盪。外資昨在連買兩天之後轉為加碼3,613張。

至於受益人數破10萬人的00929，到昨天為止，規模已經膨脹至197.2億，估計今天將可突破200億大關，在台股ETF當中名列第9，和富邦公司治理（00692）199.9億相差不遠。在首次配息配出0.11元佳績以來，網友也好奇下月配息會配多少，直言「能夠配0.1就心滿意足」。

00929首月配息在7/19除息，預計8/14息收可以進帳，由於首配繳出0.11元、年化配息率達8%的成績，讓許多存股族盤算，只要持股張數超過100張，等於每個月就幫自己加薪1萬元。

以昨天收盤價16.32元計算，00929如果配發0.11元年化配息率可達8.08%，如果配0.1元年化配息率則為7.35%。

對於到底會配多少？網友狂猜「應該不會都是0.11，而是像00878有個範圍0.09-0.11」、「每個月穩定有0.1就不錯了」、「敲碗期待0.1配到農曆年」、「好緊張」。

至於受益人數超越20萬人的00900上次配息配出0.017元嚇壞不少投資人，還有人誤以為是是「小數點點錯」，直稱每單位配17元，扣掉匯費僅剩7元，這次是否能力挽狂瀾，也讓投資人十分期待。

00900近期股價驚驚漲，昨日收盤13.52元，有網友猜這次配息可到0.85，也有人猜1.3，還有人說如果配1.5就「馬上到15元」；中肯的網友估計「若有0.8~1.0就很滿意了」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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