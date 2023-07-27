兩關鍵 REITs低接買點到

美國聯準會（Fed）再次升息，資本市場再次波動，法人認為，REITs評價便宜、股價已領先實體資產價格修正，下半年可望迎來反彈。

路博邁投信統計過去50年共九次停止升息經驗，REITs指數在停止升息後一年及後兩年，平均報酬率分別為16.7％及31.6％，表現亮眼。路博邁投信表示，該投信看好REITs後市有二大原因，一是評價便宜，以股價相對營運現金流的比例來看，目前上市REITs評價位於近10年的相對低點；二是REITs股價已領先實體資產修正，距轉折修復更近一步。就總體經濟來看，隨通膨降溫、升息循環趨近尾聲，美國公債殖利率也轉為區間震盪，對REITs股價干擾程度降低。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷指出，今年以來多數時間裡，全球房地產股票的投資者都處於攀爬憂慮之牆（wall of worry）的狀態， 擔憂的因素包含:聯準會利率的走向、通膨加劇的速度、全球經濟的韌性、美國債務上限談判以及辦公領域的疲弱對於整體商業不動產及房地產股票的影響。

隨時間推進，這些擔憂也逐漸被消除，全球經濟依然保持強勁，今年發生經濟衰退的可能性大幅降低。儘管辦公領域在許多市場仍然面臨挑戰，專注於辦公室的REITs僅佔REITs指標成分不到5％，對於上市的商業不動產股票指數表現影響有限。隨近期REITs表現逐漸增強，相信投資者已經明瞭這些「憂慮之牆」正被遺棄。

元大全球不動產證券化基金研究團隊強調，全球REITs底部已漸確實，但利率沒有反轉前，難免會受到壓抑，但相對其他資產，REITs評價仍偏低，可多加留意。今年REITs租金增幅仍可有2％～5％，儘管利息費用增加應可同時抵銷，即使最差的辦公室REITs預期也有0％～2％增幅，目前REITs相較持有資產折價將近20％，與2020年疫情時間暴跌時相當，考慮基本面可望改善，評價已充分反映利空因素，建議長線可逢低布局。