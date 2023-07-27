智能車再升級 電動車基金歡呼

生成式AI點燃市場多頭走勢，龐大算力需求與AI應用，推動自駕車技術跨入新里程碑，迎接二次成長階段，今年世界人工智能大會中可見到，電動車廠龍頭不僅展示車子，也展示搭載全自駕電腦及視覺神經網路的人形機器人，特別是軟硬體整合、半導體、雲端、零組件等電動車關鍵產業，電動車基金有望成為最大受惠者。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，受惠生成式AI應用，智能車產業鏈中包含軟體、網路平台、與半導體等將具有長期護城河優勢；AI與ChatGPT浪潮點燃市場多頭氛圍，生成式AI強攻車電領域，帶動上游晶片廠股價連袂翻升。此外電動車（EV）大廠降價的舉措，抵銷美國高車貸利率對消費者帶來的影響，使得整體購車信心自去年谷底加速回溫。

根據研究機構Marklines預估，今年電動車新車型密集推出，全球電動車銷量估計可達1,302萬輛，保有25％的年增長率，同時預計至2025年全球電動車銷量可望突破2,000萬輛，對應電動化滲透率約28％，汽車電動化乃大勢所趨，建議透過電動車基金掌握未來成長商機。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，全球電動車銷量主要由大陸推動，今年第一季電動車總銷量的56％來自大陸市場，特斯拉1月在全球大幅降價，隨後比亞迪、蔚來汽車等車廠跟進降價，在大陸引發激烈價格戰，促使電動車銷售激增，大陸第一季電動車銷量年增29％；分析師估計，特斯拉第二季在大陸市場的銷售量將達15.5萬輛，有望創下歷史新高紀錄。

各國政府大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，電動車是最主要的受惠產業，大陸商務部6月宣布，將於今年6至12月展開為期半年的「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季，鼓勵地方政府、車商推刺激消費措施，有利新能源車銷售，預期滲透率持續提升，帶動相關供應商營運。