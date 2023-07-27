數位帳戶超香利率 雙幣並進

銀行數位帳戶廣受年輕人喜好，銀行業者開始積極推出存款優惠、跨行轉帳面手續費等活動來吸引投資人，其中台北富邦銀行奈米存、台新Richart、國泰世華青年子帳戶等都有提供台幣活存的優惠方案，美元定存則以北富銀奈米存的12個月年息4.58％最優惠，台新Richart針對新戶祭出上限2,000美元1個月10％高利最吸睛。

台北富邦銀行公布最新「奈米存」數位存款帳戶統計，今年截至6月底，新開戶數較去年同期成長達158％，存款量增加206％，顯示國人對數位存款帳戶的接受度已越來越高。為鼓勵民眾善用數存帳戶，「奈米存」同步推出多項優惠活動。存款利率部分，7月起至年底期間，新開立「奈米存」帳戶可獲180天新台幣活儲最高2.5％、美元活存3.4％起優惠利率；8月底前若至行動銀行美元優利專區承作定存，不分新舊戶均可獲美元最高4.58％定存優利。另12月31日前，「奈米存」不分新舊戶均可享有跨行提款每月5次、跨行轉帳每月10次免手續費優惠。

台新Richart推出美元優利定存專案來爭取新客戶，推出新戶可獲得承做一筆美元一個月10％優利定存的資格，新戶台幣活期儲蓄可獲10萬元內3.2％高利，另有多種幣別的優利定存專案，包括美元3個月4.7％、美元6個月4.55％、美元12個月4.35％、歐元3個月2％、人民幣3個月2％等。

國泰世華青年子帳戶在台幣活存專案上較具優勢，提供限額5萬元內有3％利率；永豐大戶在美元定存專案上則以6個月期4.75％的利率在市場上最優惠。

銀行業者表示，數位帳戶最大優勢就是投資和理財更為方便，因此若能強化理財的簡易性，結合更多優惠，就更能吸引小資族目光，例如每個月免費10次的跨行提款轉帳免手續費，受到很多年輕人喜愛。

還有不少民眾以為數存帳戶只能透過網路使用，北富銀說明，數存帳戶只是沒有實體存摺，但仍可同步申辦實體金融卡，透過ATM存提現金或透過網路及行動銀行進行帳戶交易，因此年底前推出「奈米存」新戶申辦富邦Visa簽帳金融卡，綁定指定行動支付首刷滿200元，享LINE Points 100點抵用券。